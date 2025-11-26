Lanús y Tigre definirán el último lugar para los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Lanús y Tigre definirán al último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura

El Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez albergará este miércoles un duelo decisivo por el último lugar disponible en los cuartos de final del Torneo Clausura, con Lanús enfrentando a Tigre desde las 21:30. El partido, que será transmitido por TNT Sports Premium, tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la asistencia en el VAR de Fabrizio Llobet.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a este choque envalentonado por su presente. La consagración en la reciente Copa Sudamericana 2025, tras derrotar a Atlético Mineiro en una dramática serie de penales disputada en Asunción, no solo le aseguró el regreso a la próxima Copa Libertadores, sino que sumó la octava estrella al palmarés del club. Lanús buscará mantener su envión anímico y sumar un nuevo logro en un año que ya entró en la historia grande de la institución.

El camino de Lanús hasta aquí no estuvo exento de dificultades. El conjunto del Sur de Buenos Aires finalizó la fase de grupos en la segunda posición de la Zona B, acumulando 30 puntos, apenas uno menos que el líder, Rosario Central. Su rendimiento mostró regularidad, con apenas una caída en los últimos 14 partidos ―ocho victorias en ese lapso― y una defensa sólida que fue clave tanto en el certamen local como en la campaña internacional. El arquero Nahuel Losada volvió a ser figura en la conquista continental y estará presente ante Tigre en uno de los partidos más exigentes de la temporada.

Por el lado visitante, Tigre finalizó séptimo en el Grupo A con 22 unidades. El equipo de Diego Dabove cumplió una campaña que le permitió avanzar a los playoffs y asegurar, además, la participación en la Copa Sudamericana del próximo año por la tabla anual. Aunque su lugar en la postemporada se aseguró en los últimos encuentros, su ataque mostró problemas de efectividad: solo sumó 14 goles en 16 partidos, mientras que recibió 13. Su última presentación culminó con derrota 2-0 frente a Boca en La Bombonera, cortando una racha invicta de ocho juegos ―tres de ellos triunfos―.

El fixture original del certamen tuvo que modificarse para permitir la recuperación de Lanús tras la final continental del sábado pasado. El calendario obligó al equipo de Pellegrino a encarar, en pocos días, un nuevo compromiso de alto voltaje ante un rival que llega con descanso y sin viajes recientes. Aunque el plantel granate acusa el desgaste, el estado anímico y la confianza los posicionan como favoritos en la previa. El plantel granate tendrá una baja de peso para este compromiso: el juvenil Agustín Medina padece una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo.

Quien se imponga en este cruce se asegurará el pase a los cuartos de final, donde Racing espera rival tras su agónica clasificación frente a River. Si el vencedor es Lanús, el partido se llevará adelante en la casa del Granate. En cambio, si el ganador es Tigre, todo se disputará en el Cilindro de Avellaneda.

Los cruces definidos de cuartos de final: Boca-Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata-Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima La Plata-Barracas Central.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, José Canale, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera; Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Tomás Cardona, Ramón Arias, Federico Alvarez; Sebastián Medina, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Maximiliano Macheroni

Hora: 21:30.

Televisación: TNT Sports Premium.