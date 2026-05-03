Sinaproc mantiene alerta por lluvias en Panamá hasta el 4 de mayo

Un joven de 20 años fue hallado sin vida bajo un puente en el sector de Chanis, tras una operación de búsqueda iniciada en San Miguelito en medio de las lluvias. Tomada de X

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene activo un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el 4 de mayo de 2026, ante el incremento de la inestabilidad atmosférica provocada por la interacción de bajas presiones y ejes de vaguada.

La entidad, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), hizo un llamado a la población a extremar medidas de seguridad y evitar situaciones de riesgo, especialmente en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos.

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De acuerdo con el informe oficial, se prevén lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados diarios entre 10 y 70 milímetros, que podrían alcanzar hasta 210 milímetros en tres días.

Estas condiciones aumentan el riesgo de desbordamientos, caída de árboles y afectaciones estructurales, principalmente en provincias como Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá, Colón, Darién y Bocas del Toro, así como en Panamá Oeste y las comarcas indígenas.

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Durante el fin de semana, las autoridades ya han atendido múltiples emergencias asociadas a estas condiciones climáticas, incluyendo el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 20 años en el sector de Chanis, luego de labores de búsqueda iniciadas en San Miguelito.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país, vigente hasta el 4 de mayo, ante el aumento del riesgo de inundaciones y deslizamientos. Tomado de Internet

El operativo, en el que participaron unidades de rescate y voluntarios, culminó tras ubicar el cuerpo debajo de un puente en el área del Corredor Sur, lo que marca uno de los incidentes más graves reportados en medio de las lluvias.

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En paralelo, en la provincia de Chiriquí, específicamente en Playa La Barqueta, se reportó un incidente por riesgo de ahogamiento, donde residentes del área lograron rescatar a cuatro bañistas, dos de los cuales requirieron atención médica por parte de paramédicos del 911.

Este caso refleja el impacto de las condiciones marítimas adversas y la importancia de respetar las advertencias emitidas por las autoridades durante periodos de mal tiempo.

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Otros eventos registrados incluyen el colapso parcial de estructuras en sectores de San Miguelito, producto de la saturación del suelo por las lluvias, así como la caída de árboles sobre viviendas en la ciudad de Panamá, dejando al menos dos residencias afectadas y una persona herida que fue trasladada a un centro médico.

Condiciones marítimas adversas obligaron al rescate de bañistas en Playa La Barqueta, en Chiriquí. Tomada de X

En estos casos, el Sinaproc coordinó evaluaciones técnicas para determinar riesgos adicionales y prevenir nuevos incidentes.

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El aviso de prevención también advierte sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, especialmente en áreas con pendientes o donde se han registrado lluvias constantes en días recientes.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantener a la mano suministros básicos como agua, alimentos y linternas ante posibles interrupciones de servicios.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ha indicado que estas condiciones responden a un patrón típico de transición climática, pero con una intensidad superior a lo habitual para la época, lo que ha obligado a mantener una vigilancia continua en todo el territorio nacional. Los sistemas de monitoreo se mantienen activos para detectar cualquier cambio significativo que pueda agravar la situación en las próximas horas.

Caída de árboles y saturación del suelo han generado afectaciones en viviendas en la ciudad de Panamá. Tomado de X

El Sinaproc reiteró que mantiene un monitoreo constante en coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier emergencia que se registre. La entidad recordó a la población que puede reportar incidentes a través de la línea 911, mientras continúan las labores preventivas y de respuesta en distintas regiones del país ante la persistencia de las lluvias.

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