Racing y River Plate animarán un apasionante duelo por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

¿Vuelve Santiago Sosa al once titular de la Academia?
El mediocampista de 26 años, que el lunes 27 de octubre fue operado tras sufrir una fractura de seno maxilar superior derecho durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, tiene grandes chances de ser de la partida en el trascendental duelo ante River por el Torneo Clausura.
El futbolista deberá jugar con una máscara protectora luego del incidente que sucedió en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Maracaná, cuando Marcos Rojo impactó accidentalmente con el codo el rostro de Sosa al disputar un balón aéreo. El golpe dejó al capitán tendido en el césped, con una inflamación notoria y sangrado en el ojo derecho, lo que requirió la intervención inmediata del cuerpo médico.
Posibles formaciones:
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
A qué hora jugarán Racing-River:
El partido se pondrá en marcha a las 19.15 con el arbitraje de Facundo Tello. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura que jugarán Racing y River Plate.