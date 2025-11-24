Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Unión y Gimnasia se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura

Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata se enfrentarán por los octavos de final del Torneo Clausura en el estadio 15 de Abril. El Tatengue se metió tras quedar segundo en la zona A, mientras que el Lobo clasificó séptimo en el grupo B. El vencedor chocará contra el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium desde las 22.

El elenco santafesino dirigido por Leonardo Madelón completó un segundo semestre solvente que le permitió ubicarse en la segunda posición de la zona A con 25 puntos. No obstante, la buena racha no le alcanzó para pelear por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y finalizó en el 17° puesto en la tabla anual con 39 unidades.

Unión llega al duelo por los octavos de final con cuatro partidos al hilo sin perder: venció 3-0 a Defensa y Justicia, se impuso por la mínima sobre Newell’s en Rosario y empató sin goles contra Barracas Central y Belgrano de Córdoba en la última fecha de la fase regular.

Por su parte, Gimnasia se metió a los playoffs en la última jornada. En medio de un contexto institucional complejo, Fernando Zaniratto agarró al equipo y logró sacar los resultados necesarios para clasificar a los octavos en la séptima ubicación con 22 puntos. Vale aclarar que, en el plano de la tabla anual, terminó en la 19° plaza con 38 unidades.

A pesar de todo esto, el Lobo platense llega al encuentro con una notable racha de resultados. Después de perder el clásico contra Estudiantes, le ganó a River Plate 1-0 en el Monumental, venció 2-0 a Vélez y goleó 3-0 a Platense en Vicente López.

Cabe destacar que el vencedor del duelo entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP) se cruzará contra el ganador de la serie entre Deportivo Riestra y Barracas Central. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.

Posibles formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Ariel Penel

Estadio: 15 de abril

Hora: 22.00

TV: ESPN Premium