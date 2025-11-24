Deportes

Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Tatengue se enfrentará al Lobo en Santa Fe por un boleto a los cuartos. El vencedor chocará contra el ganador del duelo entre Riestra y Barracas Central. Transmite ESPN Premium

Guardar
Unión y Gimnasia se enfrentan
Unión y Gimnasia se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura

Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata se enfrentarán por los octavos de final del Torneo Clausura en el estadio 15 de Abril. El Tatengue se metió tras quedar segundo en la zona A, mientras que el Lobo clasificó séptimo en el grupo B. El vencedor chocará contra el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium desde las 22.

El elenco santafesino dirigido por Leonardo Madelón completó un segundo semestre solvente que le permitió ubicarse en la segunda posición de la zona A con 25 puntos. No obstante, la buena racha no le alcanzó para pelear por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y finalizó en el 17° puesto en la tabla anual con 39 unidades.

Unión llega al duelo por los octavos de final con cuatro partidos al hilo sin perder: venció 3-0 a Defensa y Justicia, se impuso por la mínima sobre Newell’s en Rosario y empató sin goles contra Barracas Central y Belgrano de Córdoba en la última fecha de la fase regular.

Por su parte, Gimnasia se metió a los playoffs en la última jornada. En medio de un contexto institucional complejo, Fernando Zaniratto agarró al equipo y logró sacar los resultados necesarios para clasificar a los octavos en la séptima ubicación con 22 puntos. Vale aclarar que, en el plano de la tabla anual, terminó en la 19° plaza con 38 unidades.

A pesar de todo esto, el Lobo platense llega al encuentro con una notable racha de resultados. Después de perder el clásico contra Estudiantes, le ganó a River Plate 1-0 en el Monumental, venció 2-0 a Vélez y goleó 3-0 a Platense en Vicente López.

Cabe destacar que el vencedor del duelo entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP) se cruzará contra el ganador de la serie entre Deportivo Riestra y Barracas Central. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.

Posibles formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Ariel Penel

Estadio: 15 de abril

Hora: 22.00

TV: ESPN Premium

Temas Relacionados

Unión de Santa FeGimnasia de La PlataTorneo ClausuraLiga Profesional de Fútbol

Últimas Noticias

Riestra y Barracas Central se enfrentan por el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Malevo recibirá al Guapo en el Estadio Guillermo Laza desde las 17. El vencedor jugará contra el ganador de la llave entre Unión y Gimnasia. Transmite TNT Sports

Riestra y Barracas Central se

Impacto en la F1: Christian Horner estaría cerca de ser el nuevo director de Aston Martin tras su salida de Red Bull

La escudería británica afronta una reestructuración interna y su actual director Andy Cowell podría dejar al equipo de cara a la próxima temporada

Impacto en la F1: Christian

El conmovedor mensaje de Messi tras la muerte de Omar Souto, el histórico gerente de la Selección: “Nunca te vamos a olvidar”

Quien fue un segundo padre para las figuras de La Scaloneta murió este domingo. Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y otros jugadores también despidieron a “Papúa”

El conmovedor mensaje de Messi

Racing y River Plate animarán un apasionante duelo por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Gustavo Costas y de Marcelo Gallardo se verán las caras en el Cilindro desde las 19.15. Transmite ESPN Premium

Racing y River Plate animarán

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

Kateryna Sadurska logró una profundidad de 86 metros en Dominica durante la Competición Elemento Azul 2025

Una ucraniana rompió el récord
DEPORTES
Riestra y Barracas Central se

Riestra y Barracas Central se enfrentan por el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Christian Horner estaría cerca de ser el nuevo director de Aston Martin tras su salida de Red Bull

El conmovedor mensaje de Messi tras la muerte de Omar Souto, el histórico gerente de la Selección: “Nunca te vamos a olvidar”

Racing y River Plate animarán un apasionante duelo por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

TELESHOW
Evangelina Anderson vibró con el

Evangelina Anderson vibró con el regreso de Bandana en una noche que revivió la magia pop

Pampita contó qué artista le gustaría que la interpretara en una serie sobre su vida: “Me encanta”

El tenso cruce entre Sofía Martínez y Damián Betular en Masterchef: “Me molestan las falsas buenas”

Melody Luz le hizo frente a las críticas sobre su hija Venezia: “Fracasada”

La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima en Turquía

INFOBAE AMÉRICA

La oleada de secuestros masivos

La oleada de secuestros masivos en las escuelas de Nigeria que alarma al mundo

Donald Trump y Xi Jinping hablaron por teléfono sobre comercio, Ucrania y Taiwán

Cómo Sanae Takaichi provocó la ira de Xi Jinping y salió fortalecida con una aprobación récord

Histórico: publican la libreta personal de Charles Darwin con detalles inéditos de su vida y su trabajo

Nuevas críticas de Edmand Lara a Rodrigo Paz: “No ha solucionado hasta ahora los problemas de la gente”