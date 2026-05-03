Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por el violento robo a un niño en La Plata

El caso del niño de 12 años asaltado ocurrió el jueves a la mañana

Un caso de inseguridad en La Plata desató un duro cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. El detonante fue el asalto violento sufrido por un niño de doce años cuando se dirigía a la escuela en el barrio Tolosa, donde un delincuente encapuchado lo abordó por la espalda, lo arrojó al suelo y le sustrajo pertenencias, incluidas su teléfono móvil y un buzo. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Bullrich, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la gestión del gobernador Axel Kicillof y del propio Alonso, a quien calificó como “no ministro”. En sus mensajes, la exministra de Seguridad en las gestiones de Mauricio Macri y en el inicio del actual gobierno nacional, expresó: “Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”.

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En otro posteo, la senadora agregó que “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”. Bullrich sostuvo que “mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY”.

La senadora de LLA criticó a través de X al gobierno de Kicillof por su política de seguridad

Javier Alonso respondió horas después mediante un extenso mensaje, comenzando con una frase que solía usar Néstor Kirchner con sus rivales políticos: “Qué le pasa, Bullrich, ¿está nerviosa?”. El ministro defendió el trabajo de la cartera de Seguridad provincial, al remarcar que “no se dicta condena, de eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”.

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Alonso afirmó que la gestión de Axel Kicillof presenta “los niveles más altos de esclarecimiento” de delitos y recordó la colaboración de la provincia en operativos de seguridad en Rosario. El funcionario contestó a la acusación de “no hacer nada” con una referencia directa a la etapa de Bullrich al frente de Seguridad: “El año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay”, rememoró desde las redes sociales. La referencia del primer caso apuntaba a Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de los narcofemicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, quien finalmente será extraditado desde Perú a Argentina. El segundo refiere al conocido carnicero mediático, que se fue del país y fue blanco de una orden de captura mientras afrontaba un juicio por evasión millonaria y asociación ilícita, que primero fue condenado y luego fue sobreseído.

La respuesta de Javier Alonso, a través de la misma red social

Según el ministro, la crítica de Bullrich responde a una “campaña sucia” solo para instrumentalizar el caso de inseguridad urbana para fines políticos. “Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, concluyó Alonso.

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La asalto cometido en Tolosa forma parte de una serie de episodios de inseguridad recientes en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.

En el barrio La Loma, en la localidad platense, una vecina fue interceptada durante la madrugada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo. La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, que después de varios segundos de forcejeo, pudo escapar.

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Alonso afirmó que la gestión de Axel Kicillof presenta “los niveles más altos de esclarecimiento” de delitos (Noticias XFN)

Según un informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), publicado en 2025, los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registró un crecimiento sin precedentes en la última década, con un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024.

De acuerdo a ese relevamiento, estos delitos representan hoy el 51% de los hechos registrados a nivel nacional y el 70% de los ocurridos en la provincia de Buenos Aires.

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