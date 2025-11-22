Vélez recibirá a Argentinos Juniors en el inicio de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Vélez recibirá a Argentinos Juniors por los octavos de final del Clausura

Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors lucharán por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en un duelo que se disputará en el estadio José Amalfitani de Liniers, a partir de las 20 horas, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación en vivo de ESPN Premium.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto tiene la ventaja de localía por haber terminado en la fase regular en la cuarta posición de la Zona B, en la que acumuló 26 puntos (7 triunfos, 5 empates y 4 derrotas). Sin embargo, el Fortín arrastra una racha negativa de tres partidos sin victorias y sin marcar goles. Además, en los últimos encuentros que disputó en su estadio sumó un punto sobre nueve (dos derrotas y un empate).

Por su parte, los comandados por Nicolás Diez vienen en alza en el campeonato y pudieron recomponerse luego de la derrota por penales en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Bicho logró la clasificación a fase previa de la Copa Libertadores 2026 por Tabla Anual y viene de dos victorias consecutivas (ante Belgrano y Estudiantes) que le permitieron acceder a los playoffs del Clausura como el quinto sembrado en la Zona A.

En cuanto al probable equipo para enfrentar a Argentinos, el Mellizo Barros Schelotto está a la espera de poder contar entre los titulares con el goleador Braian Romero, quien se recuperó de un desgarro en el gemelo, pero no tiene ritmo futbolístico al perderse los duelos con Talleres, Gimnasia y River. Además, Vélez recuperó a Emmanuel Mammana, otro de los jugadores que sufrió problemas físicos, aunque su lugar en el 11 inicial podría ser ocupado por el juvenil Thiago Silvero. En el mediocampo, podría meterse el chileno Claudio Baeza para mayor equilibrio o el técnico podría optar por Tomás Galván, de características más ofensivas.

Guillermo Barros Schelotto da indicaciones en el banco de Vélez (REUTERS/Agustin Marcarian)

En relación a la formación de Argentinos, Nico Diez no haría demasiadas modificaciones respecto al triunfo 2-1 en La Plata contra Estudiantes. Sin la presencia de Sergio Chiquito Romero y Lautaro Giaccone, ambos con lesiones musculares, Gonzalo Siri será el arquero y Gabriel Florentín jugaría en lugar del ex mediocampista de Rosario Central. En la creación y el ataque estarán presentes las figuras de Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Tomás Molina.

El historial entre Vélez y Argentinos cuenta con un total de 142 partidos oficiales, con 64 triunfos para el Fortín, 37 para el Bicho y 42 empates. La última vez que se enfrentaron por un duelo de eliminación directa, los de Liniers se impusieron en los penales tras igualar 0-0 en San Nicolás, por los 4tos de final de la Copa de la Liga 2024.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante Boca Juniors o Talleres de Córdoba, que se medirán en La Bombonera el domingo.

Nicolas Diez, el DT de un Argentinos Juniors protagonista en el fútbol argentino

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana o Thiago Silvero, Aaron Quirós y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Claudio Baeza o Tomás Galván; Manuel Lanzini, Braian Romero o Dilan Godoy y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori y Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

El cronograma de los Playoffs del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00: Vélez (4A) – Argentinos Juniors (5B)

22.00: Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

17.30: Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)

20.00: Boca Juniors (1A) – Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

17.00: Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)

19.15: Racing (3A) – River Plate (6B)

22.00: Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30: Lanús (2B) – Tigre (7A)