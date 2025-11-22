Deportes

Vélez recibirá a Argentinos Juniors en el inicio de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo del Mellizo Barros Schelotto se medirá en Liniers ante el subcampeón de la Copa Argentina. Desde las 20, por ESPN Premium

Guardar
Vélez recibirá a Argentinos Juniors
Vélez recibirá a Argentinos Juniors por los octavos de final del Clausura

Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors lucharán por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en un duelo que se disputará en el estadio José Amalfitani de Liniers, a partir de las 20 horas, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación en vivo de ESPN Premium.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto tiene la ventaja de localía por haber terminado en la fase regular en la cuarta posición de la Zona B, en la que acumuló 26 puntos (7 triunfos, 5 empates y 4 derrotas). Sin embargo, el Fortín arrastra una racha negativa de tres partidos sin victorias y sin marcar goles. Además, en los últimos encuentros que disputó en su estadio sumó un punto sobre nueve (dos derrotas y un empate).

Por su parte, los comandados por Nicolás Diez vienen en alza en el campeonato y pudieron recomponerse luego de la derrota por penales en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Bicho logró la clasificación a fase previa de la Copa Libertadores 2026 por Tabla Anual y viene de dos victorias consecutivas (ante Belgrano y Estudiantes) que le permitieron acceder a los playoffs del Clausura como el quinto sembrado en la Zona A.

En cuanto al probable equipo para enfrentar a Argentinos, el Mellizo Barros Schelotto está a la espera de poder contar entre los titulares con el goleador Braian Romero, quien se recuperó de un desgarro en el gemelo, pero no tiene ritmo futbolístico al perderse los duelos con Talleres, Gimnasia y River. Además, Vélez recuperó a Emmanuel Mammana, otro de los jugadores que sufrió problemas físicos, aunque su lugar en el 11 inicial podría ser ocupado por el juvenil Thiago Silvero. En el mediocampo, podría meterse el chileno Claudio Baeza para mayor equilibrio o el técnico podría optar por Tomás Galván, de características más ofensivas.

Guillermo Barros Schelotto da indicaciones
Guillermo Barros Schelotto da indicaciones en el banco de Vélez (REUTERS/Agustin Marcarian)

En relación a la formación de Argentinos, Nico Diez no haría demasiadas modificaciones respecto al triunfo 2-1 en La Plata contra Estudiantes. Sin la presencia de Sergio Chiquito Romero y Lautaro Giaccone, ambos con lesiones musculares, Gonzalo Siri será el arquero y Gabriel Florentín jugaría en lugar del ex mediocampista de Rosario Central. En la creación y el ataque estarán presentes las figuras de Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Tomás Molina.

El historial entre Vélez y Argentinos cuenta con un total de 142 partidos oficiales, con 64 triunfos para el Fortín, 37 para el Bicho y 42 empates. La última vez que se enfrentaron por un duelo de eliminación directa, los de Liniers se impusieron en los penales tras igualar 0-0 en San Nicolás, por los 4tos de final de la Copa de la Liga 2024.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante Boca Juniors o Talleres de Córdoba, que se medirán en La Bombonera el domingo.

Nicolas Diez, el DT de
Nicolas Diez, el DT de un Argentinos Juniors protagonista en el fútbol argentino

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana o Thiago Silvero, Aaron Quirós y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Claudio Baeza o Tomás Galván; Manuel Lanzini, Braian Romero o Dilan Godoy y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori y Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 20

TV: ESPN Premium

Así serán los cruces de
Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

El cronograma de los Playoffs del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00: Vélez (4A) – Argentinos Juniors (5B)

22.00: Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

17.30: Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)

20.00: Boca Juniors (1A) – Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

17.00: Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)

19.15: Racing (3A) – River Plate (6B)

22.00: Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30: Lanús (2B) – Tigre (7A)

Temas Relacionados

VélezArgentinos JuniorsGuillermo Barros SchelottoOctavos de FinalTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto afronta una clasificación con lluvia en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino sale a pista para buscar la mejor ubicación posible de cara a la carrera del domingo

Franco Colapinto afronta una clasificación

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

En 1995, el de Ramallo logró los títulos en el Turismo Carretera y el TC 2000. El ídolo armó un súper equipo que arrasó y se consagró campeón de forma anticipada

A 30 años de una

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

El Granate buscará agigantar su historia en la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro

Del ascenso a su octava

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

El invicto argentino pondrá en juego su corona AMB e intentará unificar con los cinturones CMB y OMB que pertenecen al norteamericano en Arabia Saudita

Fernando Puma Martínez vs. Jesse

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El Granate se enfrentará al Galo desde las 17 en el Defensores del Chaco de Asunción por la final del torneo internacional

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro
DEPORTES
Franco Colapinto afronta una clasificación

Franco Colapinto afronta una clasificación con lluvia en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Fernando Puma Martínez vs. Jesse Bam Rodríguez por los títulos mundiales supermosca: hora, cómo ver la pelea y todo lo que hay que saber

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
María Becerra sorprendió a sus

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Bolivia reforzó sus lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anunció la “muy pronta” llegada de la DEA al país

Hervé Le Tellier: “Antes recomendaba libros, ahora a mis amigos les hablo de series”

La hoja de ruta que tambalea en la COP 30: los países no se ponen de acuerdo en cómo abandonar los combustibles fósiles

Prueban en Argentina una interfaz cerebro-computadora para la recuperación motriz tras un ACV

George Clooney, Adam Sandler y Noah Baumbach hablan sobre “Jay Kelly” y el precio de la fama