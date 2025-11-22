Central Córdoba y San Lorenzo buscarán un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo saldrán a disputarse el segundo cupo para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En el estadio Madre de Ciudades, la cita será arbitrada por Nazareno Arasa a partir de las 22. El ganador de esta llave se medirá con quien se imponga en el cruce que mañana afrontarán Rosario Central y Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito.

El Ferroviario todavía tiene la sangre en el ojo por no haber podido avanzar más en la Sudamericana (eliminado por el finalista Lanús) y también la posibilidad desperdiciada de levantar la Supercopa Argentina (derrota con Vélez). Los dirigidos por Omar De Felippe arriban a esta cita luego de tres empates de forma consecutiva (Racing, Independiente Rivadavia y Banfield) y, aunque llevan seis cotejos invictos, también hay que marcar que ganaron solamente dos de los últimos diez encuentros oficiales.

Gracias a la diferencia de gol (+6 contra +5), los santiagueños quedaron cuartos en la Zona A y se aseguraron la localía en esta instancia relegando a Argentinos Juniors, que terminó con mismo puntaje (24), al quinto puesto. Central Córdoba se clasificó a octavos luego de haber quedado eliminado en fase regular en el Apertura. En tanto, su única chance de acceso a copas internacionales será si es campeón del Clausura, ya que quedó 14° en la Anual.

El Ciclón, con graves problemas institucionales, tiene a un cuerpo técnico y plantel comprometido al 100% en lo deportivo y eso se nota en cancha. Ya sellado el pase a la Sudamericana 2026 vía Tabla Anual, los de Damián Ayude intentarán ir por el título de campeón que se les negó en el semestre pasado con Miguel Russo de DT (eliminación ante Platense en instancia de semifinales).

Los de Boedo visitarán Santiago del Estero después de sus empates ante Sarmiento de Junín y Rosario Central, que fueron antecedidos por victorias ante Deportivo Riestra y Atlético Tucumán. Estos buenos resultados lo llevaron a ubicarse en el quinto lugar de la Zona B, a pesar de tener un plantel corto y plagado de juveniles. Para esta ocasión, volverían a ser titulares Orlando Gill (retornó de la selección paraguaya), Jhohan Romaña (recuperado de un esguince de tobillo) e Ignacio Perruzzi (repuesto de una molestia en una rodilla).

Hay que aclarar que el que se clasifique a la próxima ronda jugará en condición de local si el rival es Estudiantes de La Plata, pero será visitante si quien avance es Central. Otro dato relevante es que en este certamen habrá tiempo suplementario en caso de igualdad en los 90 minutos (y, si persiste el empates, penales).

Probables formaciones:

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre; Lucas Abascia, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla; Iván Pillud, Matías Vera, José Florentín, Braian Cufré; Iván Gómez, Lucas Varaldo y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gaston Hernández, Elías Báez; Facundo Gulli, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude

Estadio: Madre de Ciudades

Hora: 22.00

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Televisará: TNT Sports

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

El cronograma de los Playoffs del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00: Vélez (4A) – Argentinos Juniors (5B)

22.00: Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

17.30: Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)

20.00: Boca Juniors (1A) – Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

17.00: Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)

19.15: Racing (3A) – River Plate (6B)

22.00: Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30: Lanús (2B) – Tigre (7A)