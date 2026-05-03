Salvadoreño es acusado por doble homicidio de sus compañeras de vivienda en EE.UU.

El doble homicidio en Long Island involucra como principal sospechoso a un joven de 22 años originario de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doble homicidio que sacudió Long Island, Nueva York, durante los últimos días de abril tuvo como principal protagonista a Rony Alvarenga R., un joven de 22 años originario de El Salvador, identificado por la policía del condado de Nassau como el sospechoso de apuñalar mortalmente a dos mujeres con las que compartía vivienda.

Según información recogida por CBS News, tras una conferencia realizada este sábado por parte de las autoridades, el acusado también mantenía una relación laboral con una de las víctimas, lo que refuerza el vínculo de cercanía con ambas.

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La madrugada del viernes 1 de junio, la policía respondió a un llamado de emergencia frente a un local de comida rápida ubicado en Island Park, donde se reportó la presencia de una persona armada con un cuchillo. Al llegar, los agentes encontraron a Ana María Córdova, de 42 años, tendida en el suelo y cubierta de sangre. Pese a los intentos de los oficiales por reanimarla, la mujer fue declarada muerta en el lugar.

El teniente detective George Darienzo, citado por CBS News, explicó que la investigación se apoyó en videos y fotos de vigilancia recuperados en el local de comida rápida. Estas imágenes permitieron identificar a un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso.

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Cámaras de vigilancia y una confesión espontánea del acusado permitieron a la policía del condado de Nassau realizar una rápida detención. (Cortesía: Redes sociales)

Los agentes localizaron a Rony cerca de un comercio en Lynbrook, perteneciente al condado de Nassau. Al ser interceptado, el joven declaró haber matado a alguien esa noche, lo que derivó en su inmediata detención.

Un segundo crimen

Durante el proceso de detención, la policía recibió información adicional que vinculaba al sospechoso con un segundo asesinato. Los agentes acudieron a una vivienda en West Mineola Avenue, Valley Stream, para verificar la situación de los residentes. En el interior hallaron el cuerpo de Eddy Raquel Hernández, de 32 años, quien, según la policía, había sido asesinada alrededor de las 9:00 P.M. del 30 de abril, es decir, antes del hallazgo en Island Park.

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La policía indicó que tanto el acusado como las víctimas alquilaban habitaciones en la misma casa.

Las víctimas del doble homicidio, ambas mujeres, compartían casa con el sospechoso en Valley Stream, lo que facilitó la obtención de pruebas clave. (Cortesía: CBS News)

Además, Rony trabajaba junto a una de las mujeres en el local de comida rápida donde ocurrió uno de los ataques. De acuerdo con autoridades, la hipótesis principal sostiene que el móvil del doble homicidio fue la ira.

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Según información de la policía, Alvarenga ingresó a Estados Unidos de manera irregular en 2016, cuando tenía 12 años.

Reclamo de justicia por parte de la familia

“Exigimos justicia, no tiene sentido lo que ocurrió”, expresó María Soto, sobrina de Córdova, en una entrevista con CBS News Nueva York. Y agregó: “Pedimos justicia para Ana”.

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La empresa propietaria del local de comida rápida donde ocurrió uno de los crímenes emitió un comunicado en el que expresó su pesar por los hechos y aseguró que la seguridad y el bienestar de sus empleados es su máxima prioridad.

De acuerdo con la información del citado medio, la investigación prosigue mientras enfrenta cargos de asesinato y se espera que comparezca de nuevo ante el tribunal el próximo martes.

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