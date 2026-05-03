El tierno encuentro de Franco Colapinto con Maia Reficco tras la clasificación en el GP de Miami de la F1

El piloto de Alpine y su novia tuvieron otro encuentro amoroso en el paddock tras la clasificación para el Gran Premio

Franco Colapinto volvió a lucirse a bordo del Alpine A526 en la clasificación para el Gran Premio de Miami y culminó en la octava posición de cara a la carrera principal del domingo. El gran rendimiento del argentino de 22 años fue celebrado en el paddock junto a su equipo y su novia, Maia Reficco, quien volvió a estar cerca del piloto.

La actriz estadounidense se acercó al corredor, lo abrazó y le dio un tierno beso en la boca, mientras lo felicitaba por la carrera que había hecho en el circuito estadounidense, según lo que puede apreciarse en el video al que accedió Infobae en exclusiva. En otra de las imágenes, se puede ver a Reficco con el mate en la mano.

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El piloto de Alpine se besó con su novia en el paddock luego de la clasificación del Sprint del GP de Miami

No es la primera vez que se los ve a Colapinto y a Reficco juntos, ya que durante la jornada del Sprint del viernes, la pareja también celebró los buenos resultados con un beso apasionado que despertó comentarios positivos en las redes sociales luego de la viralización de las imágenes. “Viva el amor”, “Patria, familia y Colapinto” y “Buen ritmo, una linda compañía que al parecer le hace bien y millones de argentinos detrás apoyándolo. Esa es la energía que siempre necesita”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

El video difundido por Alpine comienza con la presencia de Maia Reficco, actriz y pareja de Colapinto, quien le dedica un saludo afectuoso con un beso y un cálido abrazo tras su actuación en la pista. Los aficionados argentinos no pasaron desapercibidos en la producción, al igual que el saludo de Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, consolidando el mensaje de un círculo de contención y energía positiva en torno al joven corredor. El video concluye con una escena íntima de la pareja, recordando también la reciente visita y demostración del piloto en Buenos Aires, donde Reficco ya había mostrado su apoyo y lo acompañó a un asado en Cardales.

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Maia Reficco y Franco Colapinto tras la clasificación en el GP de Miami (REUTERS/Brian Snyder)

En cuanto a lo ocurrido este sábado en la pista, Andrea Kimi Antonelli se adueñó del primer lugar de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 gracias a marcar un tiempo de 1:27.798. El evento principal iniciará a las 17 de Argentina y tendrá a Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) en las ubicaciones restantes del podio, respectivamente. Franco Colapinto largará octavo.

El argentino de 22 años repitió el nivel del viernes, que lo llevó a largar desde la misma ubicación en la carrera Sprint a 19 vueltas en el primer turno del sábado. Un toque con Verstappen condicionó su participación y terminó en la 10° colocación.

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El ex hombre de Williams dio vuelta la página con rapidez porque nuevamente le ganó el mano a mano a su compañero de equipo Pierre Gasly. Más allá de que ambos pasaron a la Q3, el pilarense mostró sus credenciales para quedarse con la octava ubicación con un cronómetro de 1:28.762. Quedó a casi un segundo de la cima. En contraposición, el francés se debió conformar con el último escalón del Top Ten tras marcar un registro de 1:28.810.

Al término de la prueba, Colapinto brindó su testimonio a la prensa: “Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Es un gran día para mí y para el equipo. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento”.

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Así se ordenan las 10 primeras ubicaciones en el siguiente orden: Kimi Antonelli (1°), Verstappen (2°), Leclerc (3°), Lando Norris (4°, McLaren), George Russell (5°, Mercedes), Lewis Hamilton (6°, Ferrari), Oscar Piastri (7°, McLaren), Franco Colapinto (8°, Alpine), Isack Hadjar (9°, Red Bull) y Gasly (10°, Alpine).