Sorpresa en la Fórmula 1: un importante ingeniero de la FIA se sumaría a la escudería Alpine en 2026

Jason Somerville, el jefe de aerodinámica de la FIA que se sumaría a Alpine

En el marco del Gran Premio de Las Vegas, la salida de Jason Somerville de la FIA generó un movimiento significativo en el mundo de la Fórmula 1. El ingeniero británico especializado en aerodinámica, que fue clave en la diagramación de la nueva normativa técnica que comenzará a regir en la temporada 2026 de la Máxima, se incorporará a Alpine en mayo de 2026, según informó el portal especializado Motorsport. Esta transición se produce en el contexto en el que el equipo de Flavio Briatore centró todos los esfuerzos en el desarrollo del vehículo del próximo curso, al punto de que dejaron de lado la presente campaña en la que están estancados en el último lugar.

Jason Somerville, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la Fórmula 1 y trabajó en los departamentos de aerodinámica de Williams, Toyota y Lotus, desempeñó un papel central en la definición de las nuevas regulaciones técnicas que regirán la categoría a partir de 2026. Desde febrero de 2022, ocupó el cargo de jefe de aerodinámica de la FIA, tras haber ejercido funciones similares en la dirección de la F1. Su labor incluyó la elaboración del reglamento técnico que contempla la introducción de la aerodinámica activa, el uso de elementos móviles y la integración con la próxima arquitectura híbrida, según indicó el medio mencionado.

La renuncia de Somerville fue presentada la semana pasada y, de acuerdo con Motorsport, el ingeniero iniciará el período de licencia remunerada de seis meses antes de sumarse a su nuevo empleador. Vale destacar que es una obligación contractual, conocida como ‘gardering leave’, que los ingenieros de la Fórmula 1 -o de la FIA- que fichen por otra escudería cumplan con un tiempo específico de inactividad, con el objetivo de proteger la información confidencial y para que el nuevo equipo no se beneficie de inmediato de conocimientos específicos de la competencia. Durante este lapso, permanecerá vinculado a la FIA, pero se dedicará exclusivamente a proyectos ajenos a la Fórmula 1.

Flavio Briatore podría generar un cimbronazo con el fichaje de Somerville y dejar en claro sus aspiraciones de luchar por el título en los próximos años (REUTERS/Jeenah Moon)

La llegada de un especialista de la talla de Somerville representaría un refuerzo estratégico para Alpine, que optó por concentrar sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza de 2026 desde una etapa temprana. Hay que recordar que Flavio Briatore, asesor ejecutivo, expresó en reiteradas oportunidades sus aspiraciones de conseguir podios en la próxima temporada y comenzar a pelear por el título en menos de tres campañas. Vale recordar que el team galo dejó de desarrollar el auto A525 del presente curso desde principios del año y la última mejora llegó en la novena fecha (Gran Premio de España).

Es por eso que, en caso de confirmarse el traspaso, Alpine podría generar un fuerte cimbronazo en la categoría. Al mismo tiempo, Somerville podría reencontrarse con Steve Nielsen, actual director del equipo, con quien ya colaboró tanto en la FIA como en la FOM. La decisión de restringir el acceso del ingeniero a información confidencial durante su período de preaviso responde a la necesidad de evitar cualquier conflicto de interés, dado su conocimiento profundo de los cambios reglamentarios que transformarán la Fórmula 1 en los próximos años.

Otro aspecto trascendental para el equipo con sede en Enstone está centrado en sumar un fuerte nombre en su organigrama, el cual sufrió fuertes salidas en el último año. Uno de los últimos fue Jonny Goodenough, quien se desempeñaba como jefe de mecánicos en el auto de Pierre Gasly y estuvo más de una década en la escudería francesa, se marchó para recalar en Williams. Además, Francis Stokes, quien era el jefe de mecánicos, se incorporó a Cadillac.

Alpine continúa con sus aspiraciones de conseguir grandes resultados a partir de la temporada 2026 con la nueva normativa técnica (REUTERS/Jeenah Moon)

Un portavoz de la FIA confirmó al medio especializado mencionado: “Podemos confirmar que Jason Somerville, jefe de Aerodinámica, dejará la FIA. Jason cumplirá su preaviso completo, incluyendo un período de licencia remunerada. Durante esta transición, se dedicará a proyectos no sensibles y ajenos a la F1. El acceso a información sensible y confidencial se ha ajustado en consecuencia, de acuerdo con nuestros procedimientos estándar de desvinculación”.

La FIA también expresó su reconocimiento a la trayectoria de Somerville: “Queremos agradecer a Jason su inestimable contribución a la organización y le deseamos lo mejor en la siguiente etapa de su carrera”, declaró el portavoz. Mientras se concreta su salida definitiva, el jefe de monoplazas de la FIA, Jan Monchaux, junto con otros miembros del personal, asumirán las funciones que desempeñaba Somerville, quien antes de su posible llegada a Alpine se rumoreó que se podría sumar a Cadillac.

La noticia se dio a conocer en medio del Gran Premio de Las Vegas. Franco Colapinto tuvo algunos problemas en los primeros entrenamientos libres del día viernes, principalmente por tener que competir con el chasis viejo en su monoplaza.