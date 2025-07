La abrupta salida en Alpine en medio de la crisis que atraviesa el equipo de Colapinto en la Fórmula 1

Renunicó el jefe de mecánicos de Alpine, Francis Stokes

Alpine atraviesa un momento delicado en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El equipo que tiene al experimentado Flavio Briatore como asesor principal sigue en la última posición del Campeonato de Constructores tras las primeras 13 fechas del calendario. Con el punto que logró Pierre Gasly gracias a su 10° puesto en el Gran Premio de Bélgica, el equipo frances acumula 20 unidades y continúa lejos de sus inmediatos perseguidores.

En las últimas horas, la escudría con sede en Enstone sumó una nueva decepción con la salida de su jefe de mecánicos Francis Stokes, una figura clave en la estructura técnica de la estructura. El mismo comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó el aprecio por el tiempo que estuvo en el equipo y dejó abiertas varias incógnitas respecto a su futuro y al del equipo.

“Después de tres años increíbles con Alpine, es hora de despedirme. Siempre atesoraré los recuerdos que hemos creado juntos, desde el podio en Mónaco hasta las celebraciones en Brasil y Holanda. Ha sido una experiencia increíble y los llevaré conmigo para siempre. ¡Gracias a todos por las risas y el apoyo!”, publicó Stokes en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje con una serie de fotografías que reflejan su recorrido junto a la escudería. En esas imágenes se pudo ver, entre otros momentos, su relación complice con Franco Colapinto.

La noticia generó un fuerte impacto en Alpine, donde la figura de Francis representaba mucho más que la jefatura del área mecánica. Durante su tiempo en el equipo, forjó una relación especial con el pilarense, celebrando su llegada y compartiendo costumbres argentinas. “Si hicieran dupla con Quilmes serían los mejores del mundo”, escribió Francis en otra publicación, en la que se lo ve junto al joven piloto probando los tradicionales bizcochos y una cerveza nacional, con la canción “Don’t Cry for Me Argentina” elegida para el posteo.

A pesar de la conmoción interna, el comunicado del ahora ex jefe de mecánicos no incluyó explicaciones sobre los motivos de su decisión ni detalles sobre su futuro profesional. Sin embargo, enseguida comenzaron las especulaciones en redes sociales. Varios usuarios deslizaron la posibilidad de un desembarco en Cadillac, aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial de ninguna de las partes. El propio Stokes dejó entrever algunos guiños en sus redes durante las últimas semanas que podría indicar que se sumaría a la escudería número 11 en la grilla del próximo año.

La foto del ahora ex jefe de mecánicos de Alpine con Colapinto en modo animación

El sorpresivo movimiento llega en un contexto complicado para Alpine. La escudería continúa sin encontrar el rumbo en la actual temporada de Fórmula 1, donde sus monoplazas han mostrado una clara falta de competitividad respecto al resto de la parrilla. En el último Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto terminó en el puesto 19 tras enfrentar problemas de ritmo y una estrategia con dos paradas que no favoreció su rendimiento.

El piloto argentino fue crítico con las decisiones del equipo: “Con las intermedias (gomas de lluvia) tardamos una o dos vueltas tarde y después con esas dos paradas eso no ayudó. Había degradación termal y después de esas cinco vueltas con las gomas nuevas empezó a sentirse como antes. Perdí dos o tres puestos por la parada que no pude recuperar”.

Colapinto también señaló dificultades con el ritmo del auto: “Fue una carrera dura, larga, intentamos avanzar, pero íbamos medios frenados con los otros autos delante. Íbamos más rápido en las rectas y más lentos en las curvas. El aire sucio cuando salí con la goma para piso seco me costó un poco y me hizo gastar mucho la goma”. Las declaraciones del piloto reflejaron las limitaciones técnicas del Alpine A525, que tampoco permitió a Pierre Gasly, el otro piloto del equipo, pelear por posiciones de privilegio, aunque el francés logró rescatar un punto al finalizar décimo.

Stokes junto a Doohan, Gasly y Ocon durante la temporada 2024

La situación del futuro también encuentra la inminente salida de Alpine del esquema de motores Renault, un hecho que marcará un cambio crucial a partir de la temporada 2026. Desde ese año, la escudería pasará a utilizar motores y caja de cambios suministrados por Mercedes, un proceso de adaptación que requerirá una reconstrucción técnica profunda.

En el corto plazo, la tarea de reorganizar el área técnica recae en Flavio Briatore, mentor de Franco Colapinto y principal responsable de decidir el reemplazante de Stokes. Aún no se ha anunciado quién tomará las riendas del área de mecánicos en un momento en el que Alpine necesita resultados de forma urgente para salir del fondo de la tabla de Constructores y comenzar a pensar en su reconstrucción de cara a un 2026 que tendrá un rotundo cambio de reglamento para la categoría.

El mensaje de Francis Stoke en sus redes sociales