Fue militar, tuvo química con Colapinto y dejó Alpine para ser pieza clave en otro equipo de Fórmula 1

Francis Stokes, ex jefe de mecánicos del team francés, se incorporó a una nueva escudería. Los detalles

Francis Stokes bromeando con Franco
Francis Stokes bromeando con Franco Colapinto sobre un paquete de bizcochos (@francolapinto)

La llegada del ex jefe de mecánicos de Alpine, Francis Stokes, a Cadillac, la nueva escudería que debutará en la Fórmula 1 en 2026, marca un nuevo capítulo en la trayectoria del ingeniero inglés, conocido por su cercanía con Franco Colapinto y su paso por el equipo francés.

La confirmación de su incorporación se produjo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde Stokes compartió dos fotos, una con su acreditación con el logo de la marca estadounidense y otra con la bandera norteamericana, acompañada por el mensaje: “Las águilas aterrizaron. Es hora de construir a la 11ª escudería”.

Esta noticia fue celebrada por el propio Colapinto y Jack Doohan, piloto reserva de Alpine, quienes reaccionaron positivamente a la publicación con un “me gusta” de cada uno.

La credencial de Francis, recién
La credencial de Francis, recién incorporado a Cadillac (@bad_stroke_of_luck)

El contexto de la salida de Stokes de Alpine se enmarca en una temporada difícil para el team galo, que ocupa el último lugar en el campeonato de constructores con apenas 20 puntos. Las dificultades no solo se reflejan en el rendimiento en pista, sino también en la estructura interna del equipo.

Hace un mes, Stokes, quien se desempeñó como jefe de mecánicos, anunció su despedida tras tres años en la organización. En su mensaje de adiós, el ingeniero expresó: “Después de tres años increíbles, es hora de decir adiós. Siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos, desde el podio en Mónaco hasta las celebraciones en Brasil y Países Bajos. Ha sido un viaje increíble y llevaré estos recuerdos conmigo para siempre. Gracias a todos por las risas y el apoyo”.

La relación entre Stokes y Colapinto se forjó tras el Gran Premio de China, cuando ambos compartieron una fotografía disfrutando de unos bizcochitos. En esa ocasión, Stokes escribió: “Si hicieran dupla con Quilmes serían los mejores del mundo”, acompañando la publicación con la canción “Don’t cry for me Argentina”. Este gesto consolidó la simpatía del ingeniero con el piloto argentino y su entorno. La despedida de Colapinto no se hizo esperar, y el piloto argentino le dedicó un mensaje: “Todo lo mejor, amigo”.

Francis con la segunda imagen
Francis con la segunda imagen que compartió (@bad_stroke_of_luck)

Tras su salida de Alpine, Stokes comenzó a seguir diversas cuentas vinculadas a Cadillac, anticipando su nuevo destino profesional. En ese momento también compartió un anuncio del equipo estadounidense sobre la realización de una docuserie a cargo del actor Keanu Reeves, que narrará la historia de la flamante escudería norteamericana.

Stokes es un personaje muy conocido en los boxes de la F1, pero antes de comenzar a trabajar en el automovilismo también tuvo un paso por las Fuerzas Armadas inglesas. Además, jugó al rugby y en su cuenta de Instagram compartió algunos recuerdos de esas etapas.

Stokes en sus tiempos de
Stokes en sus tiempos de soldado. Es el de la derecha (@bad_stroke_of_luck)

El desembarco de Cadillac en la F1 fue oficializado en marzo, cuando se confirmó que la firma estadounidense será el undécimo equipo de la grilla a partir de 2026. Desde ese momento, la estructura comenzó a definir su organigrama, incluyendo la elección de sus pilotos principales: Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Cadillac busca armarse con profesionales de experiencia en la F1. A los mencionados pilotos se suma ahora Francis Stokes, quien también trabajó en Williams y continuará desempeñando el mismo rol que ocupó en Alpine y se trata de un rol clave ya que estará a cargo de los mecánicos del nuevo equipo estadounidense que buscará tener la mejor adaptación posible al gran circo de la Máxima.

