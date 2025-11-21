Deportes

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

El piloto argentino de Alpine analizó lo acontecido en los primeros entrenamientos libres

El inicio del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas 2025 de Fórmula 1 presentó desafíos considerables para Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, quien quien terminó 20° en la FP1 y 16° en la FP2.

Una vez finalizado el primer día de entrenamientos libres, el piloto de la escudería argentina analizó lo acontecido en Circuito callejero Las Vegas Strip. “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Creo que lo negativo es que me siento bastante incómodo con la goma blanda. La media va mejor. Igualmente sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”, expresó. Las actividades de este jueves registraron condiciones variables en el circuito urbano estadounidense y pusieron a prueba tanto a equipos como a pilotos.

Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en Las Vegas estuvieron marcadas por una evolución constante del asfalto, banderas rojas y complicaciones técnicas que alteraron los planes. Charles Leclerc (Ferrari) lideró la FP1 con 1:34.802 y Lando Norris (McLaren) encabezó la FP2 con 1:33.602. Colapinto, que volvió a subirse al monoplaza tras su participación anterior en Brasil, no logró encontrar sensaciones óptimas durante la jornada y cerró el día con el puesto 16 en la FP2, con un tiempo de 1:34.824. Su compañero, Pierre Gasly, alcanzó la 12° posición en ambos entrenamientos.

En diálogo con los medios, Colapinto detalló: “El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás y estaba inmanejable en la parte trasera. Fue bastante complicado, la goma blanda fue todavía peor. La FP2 mejoró, pero creo que seguimos teniendo los mismos problemas. Un poco menores, más chiquitos. Fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar a la noche, la diferencia es un poco más chica y eso es bueno. No estamos lejos. Hay que trabajar. Parecidos los problemas que tuvimos en Brasil y creo que no lo pudimos solucionar hasta ahora. Hay que trabajar y entender el porqué”.

Durante la segunda sesión, dos banderas rojas generaron interrupciones por una alcantarilla floja y condicionaron el trabajo de los equipos. El argentino no consiguió cerrar un intento rápido con goma blanda y esto impactó en su rendimiento general. La FP2 acumuló 10 minutos de detención tras la primera bandera roja y una segunda interrupción limitó aún más el tiempo disponible.

Uno de los factores técnicos mencionados por Colapinto fue el cambio de chasis tras el incidente en Brasil. “Sí, es la diferencia más grande. Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Haber vuelto acá... no sé, es medio incomprobable. Pero me siento diferente a las últimas carreras. Puede ser por eso. Lamentablemente con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que laburar y entender. Ojalá que las próximas carreras vuelva el otro chasis”, puntualizó el piloto argentino.

Más tarde, en declaraciones difundidas por Alpine, Colapinto subrayó que los problemas de balance y agarre general se mantuvieron durante la jornada de entrenamientos, aunque destacó un nivel de mejoría en la FP2: “Ha sido un día bastante complicado en el que nunca me he sentido cómodo con el coche. La primera sesión ha sido bastante mala en términos de equilibrio y agarre general, y no he conseguido encontrar mi camino. Sin embargo, la segunda sesión ha sido mejor y hemos mostrado signos de mejora, pero algunos de los mismos problemas que hemos tenido antes han vuelto a aparecer”. El piloto argentino remarcó también que la presencia de dos banderas rojas al cierre de la FP2 redujo aún más las posibilidades de explorar alternativas con neumáticos blandos.

“Históricamente, esta temporada hemos empezado el fin de semana con lentitud y hemos visto mejoras a medida que avanzaban las sesiones. Así que esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar algún paso adelante de cara a mañana, que es cuando realmente importa”, añadió.

Las actividades del Gran Premio de Las Vegas continuarán este viernes, con la FP3 programada para las 21:30 (hora argentina) y la sesión de clasificación desde la 01:00 del sábado. La carrera principal, prevista para el domingo a las 01:00, se desarrollará sobre 50 vueltas en el trazado urbano.

