Qué pudo haber afectado a Franco Colapinto en la FP1 del GP de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino no tuvo una buena sesión inicial y terminó último. Por qué se agudizó la merma en el rendimiento de su Alpine

Franco Colapinto fue vigésimo en
la primera práctica en Las Vegas

Franco Colapinto terminó 20º en la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, válido por la fecha 22ª de la temporada. Terminada la actividad inicial el piloto argentino de Alpine analizó su labor en el Strip Circuit de la Ciudad del Pecado.

El argentino marcó un crono de 1m36s758 y quedó a 1,9 segundos del más rápido, Charles Leclerc, con la Ferrari. El compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly, terminó en el 12º puesto, a 787/1000 de la referencia.

Colapinto dio 28 vueltas con tres tramos en su actividad. Comenzó con neumáticos medios (12 giros), blandos (8 vueltas) y otra vez medios (8 rondas). En el primer stint (tramo de actividad) fue más rápido que Gasly al marcar 1m38s710 contra 1m39s258 del francés. Con las blandas, Pierre fue más veloz con 1m35s646, contra 1m37s260 de Franco. En la última parte (ambos con medios), otra vez el galo lo superó con 1m39s112 contra 1m39s629.

¿Qué pudo haberle pasado a Colapinto? Lo más importante es que está manejando un auto al que se le cambió el chasis luego de su accidente en la carrera Sprint de Brasil. De hecho, el coche de Franco tuvo una caída en su funcionamiento del viernes al sábado y más cuando debió clasificar con el coche reparado. Estos arreglos inciden en el rendimiento de un monoplaza que en el año sufrió otros golpes como los de Jack Doohan en Australia y Japón, o el Colapinto en Imola, su leve golpe en Silverstone y el impacto en la Azerbaiyán.

Charles Leclerc fue el más
veloz en la primera sesión de ensayos en el Strip Circuit

Otro punto es que las primeras prácticas no deben tomarse como un diagnóstico de lo que puede pasar en el resto del fin de semana. Por algo se usan para que los novatos puedan sumar kilómetros con los autos de los pilotos titulares. A medida que avanza la actividad se suele ver el potencial real. Forma parte de un plan de trabajo en el que objetivo está puesto en la clasificación y en la carrera. Ahí se ve de verdad lo que puede entregar cada auto. Habrá que ver si Franco puede mejorar, pero las limitaciones adicionales en un auto “herido” pueden seguir afectándolo este fin de semana.

Se suma el hecho de que en esta tandas inicial los equipos prueban elementos en los coches y los pilotos buscan los límites de la pista. Esto lleva a algunos excesos como bloqueadas o pasada de largo en algunas curvas como se los vio a Fernando Alonso (Aston Martin), Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari) y hasta el propio líder del campeonato, Lando Norris (McLaren). Colapinto no cometió ningún error, lo que demuestra la prolijidad en su conducción pese a las limitaciones de su auto.

Alpine tiene en su A525 al peor coche de la temporada y desde la novena fecha, en España, que ambos monopostos no tienen mejoras. En esta recta final el equipo de Enstone está con sus últimos cartuchos y todo su staff espera que se termine cuanto antes esta temporada.

El más rápido fue Charles Leclerc con la otra Ferrari. El monegasco marcó 1m34s802. Segundo fue Albon, a 166/1000 y tercero Yuki Tsunoda (Red Bull), a 269/1000. Aunque cabe aclarar que en las primeras prácticas no se ve el potencial real que tienen los pilotos con sus autos.

La actividad seguirá con la segunda práctica libre a partir de la 1:00 am de este viernes en Argentina.

