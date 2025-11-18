Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

Alpine sufrió una sangría de mecánicos en los últimos tiempos (@AlpineF1Team)

El equipo Alpine de Fórmula 1 sigue perdiendo mecánicos de su staff y uno de sus más importantes se incorporó a Williams. Se trata de Jonny Goodenough, quien se desempeñaba como jefe de mecánicos en el auto de Pierre Gasly y estuvo más de una década en la escudería francesa.

En su perfil profesional de Linkedin, el ingeniero técnico detalló que trabajó durante “diez años y cuatro meses” para el equipo con sede en Enstone, periodo en el que la estructura atravesó varios cambios de denominación y gestión, pasando de Lotus a Renault y finalmente a Alpine. Su salida representa un movimiento relevante para las filas francesas, mientras Williams busca reforzar su departamento técnico tras una temporada marcada por dificultades competitivas.

La llegada de Goodenough a Williams respondería a la necesidad estratégica de incorporar personal experimentado en áreas clave, luego de que el equipo sufriera bajas y cambios durante los últimos dos años. La decisión de sumar a un técnico con una década de labor en Alpine refleja el propósito de James Vowles, director del equipo Williams, de transformar la estructura interna para enfrentar los retos reglamentarios de cara a la próxima temporada.

El traspaso de un perfil técnico como el de Goodenough, encargado directo del monoplaza de Gasly, pone de manifiesto los movimientos de personal entre escuderías en la F1, especialmente durante fase intermedia entre campeonatos. La reorganización interna del equipo Alpine coincide con una serie de modificaciones generadas tras la reestructuración en la cúpula directiva y en el área técnica en 2023, impulsada por la búsqueda de mejores resultados.

La actualización de Goodenough en su perfil de Linkedin donde informa su ingreso a Williams

Goodenough, de nacionalidad británica, formó parte del cuerpo técnico original de la factoría de Enstone desde la reestructuración que condujo a la gestación de Renault Sport F1 Team y su transición a la denominación Alpine en 2021. Durante su tiempo en la escudería gala, colaboró con varios pilotos, incluidos Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, adaptándose a los cambios tecnológicos y de reglamento en la máxima categoría.

El impacto de la salida de Goodenough quedó reflejado en la valoración de ingenieros y personal de Alpine, quienes destacaron su rol como coordinador y facilitador de procesos técnicos en el box.

Su salida se suma a la salida de Francis Stokes, quien era el jefe de mecánicos, de la escudería de Enstone tras el Gran Premio de Bélgica. Stokes se incorporó luego a Cadillac, que habría reclutado a otros mecánicos de Alpine, algo que reveló el director del equipo, Steve Nielsen. “Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo (Cadillac). No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo”, dijo el jefe de equipo. Según trascendió, la flamante escudería estadounidense pagaría mejores sueldos producto de la fuerte inversión que hizo para ingresar de la mejor forma a la F1.

El fichaje de Goodenough por Williams también marca una apuesta de la escudería de Grove por sumar personal con experiencia en entornos de alta presión, particularmente en temporadas donde la exigencia del desarrollo técnico condiciona la progresión deportiva.