Deportes

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

Se trata de un profesional de mucha experiencia en el auto de Pierre Gasly. Estuvo más de diez años en el escudería francesa y pasó a un competidor directo en la próxima temporada

Guardar
Alpine sufrió una sangría de
Alpine sufrió una sangría de mecánicos en los últimos tiempos (@AlpineF1Team)

El equipo Alpine de Fórmula 1 sigue perdiendo mecánicos de su staff y uno de sus más importantes se incorporó a Williams. Se trata de Jonny Goodenough, quien se desempeñaba como jefe de mecánicos en el auto de Pierre Gasly y estuvo más de una década en la escudería francesa.

En su perfil profesional de Linkedin, el ingeniero técnico detalló que trabajó durante “diez años y cuatro meses” para el equipo con sede en Enstone, periodo en el que la estructura atravesó varios cambios de denominación y gestión, pasando de Lotus a Renault y finalmente a Alpine. Su salida representa un movimiento relevante para las filas francesas, mientras Williams busca reforzar su departamento técnico tras una temporada marcada por dificultades competitivas.

La llegada de Goodenough a Williams respondería a la necesidad estratégica de incorporar personal experimentado en áreas clave, luego de que el equipo sufriera bajas y cambios durante los últimos dos años. La decisión de sumar a un técnico con una década de labor en Alpine refleja el propósito de James Vowles, director del equipo Williams, de transformar la estructura interna para enfrentar los retos reglamentarios de cara a la próxima temporada.

El traspaso de un perfil técnico como el de Goodenough, encargado directo del monoplaza de Gasly, pone de manifiesto los movimientos de personal entre escuderías en la F1, especialmente durante fase intermedia entre campeonatos. La reorganización interna del equipo Alpine coincide con una serie de modificaciones generadas tras la reestructuración en la cúpula directiva y en el área técnica en 2023, impulsada por la búsqueda de mejores resultados.

La actualización de Goodenough en
La actualización de Goodenough en su perfil de Linkedin donde informa su ingreso a Williams

Goodenough, de nacionalidad británica, formó parte del cuerpo técnico original de la factoría de Enstone desde la reestructuración que condujo a la gestación de Renault Sport F1 Team y su transición a la denominación Alpine en 2021. Durante su tiempo en la escudería gala, colaboró con varios pilotos, incluidos Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, adaptándose a los cambios tecnológicos y de reglamento en la máxima categoría.

El impacto de la salida de Goodenough quedó reflejado en la valoración de ingenieros y personal de Alpine, quienes destacaron su rol como coordinador y facilitador de procesos técnicos en el box.

Su salida se suma a la salida de Francis Stokes, quien era el jefe de mecánicos, de la escudería de Enstone tras el Gran Premio de Bélgica. Stokes se incorporó luego a Cadillac, que habría reclutado a otros mecánicos de Alpine, algo que reveló el director del equipo, Steve Nielsen. “Hemos estado teniendo dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo (Cadillac). No es que haya falta de atención al detalle o pereza ni nada por el estilo”, dijo el jefe de equipo. Según trascendió, la flamante escudería estadounidense pagaría mejores sueldos producto de la fuerte inversión que hizo para ingresar de la mejor forma a la F1.

El fichaje de Goodenough por Williams también marca una apuesta de la escudería de Grove por sumar personal con experiencia en entornos de alta presión, particularmente en temporadas donde la exigencia del desarrollo técnico condiciona la progresión deportiva.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlpine F1 TeamFranco ColapintoPierre GaslyFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

Se trata de una iniciativa que busca fortalecer el papel educativo y social de los clubes de barrio y las organizaciones comunitarias mediante el fútbol

La Fundación River presentó el

Tras el escándalo con Andrés Gariano, Kudelka dejó de ser el DT de Huracán: la impactante sangría de técnicos en lo que va del año

El ciclo del entrenador llegó a su fin luego de no poder avanzar a los octavos de final del Clausura. Pipi Romagnoli también anunció su adiós luego de no poder salvar del descenso a San Martín (SJ)

Tras el escándalo con Andrés

Con el polémico final entre Barracas Central y Huracán, se cerró la Fase Regular del Clausura: todos los goles del día

Al Guapo le cobraron dos penales inexistentes y rescató un empate contra el Globo como local. Además, Belgrano igualó con Unión en Córdoba, Independiente Rivadavia le ganó a Defensa y Justicia en Florencio Varela y Gimnasia goleó a Platense en Vicente López

Con el polémico final entre

La Aprevide analiza cambiar de postura y levantarle la sanción a Racing para recibir a River por los octavos de final

El club de Avellaneda había sido penado con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el choque ante Flamengo por la Copa Libertadores

La Aprevide analiza cambiar de

Los entretelones de la cena que compartieron Franco Colapinto, Bizarrap y un campeón del mundo en Qatar 2022

El piloto de Fórmula 1 se reencontró con el productor musical y compartieron el rato con el futbolista en una conocida parrilla argentina en Madrid

Los entretelones de la cena
DEPORTES
La Fundación River presentó el

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

Tras el escándalo con Andrés Gariano, Kudelka dejó de ser el DT de Huracán: la impactante sangría de técnicos en lo que va del año

Con el polémico final entre Barracas Central y Huracán, se cerró la Fase Regular del Clausura: todos los goles del día

La Aprevide analiza cambiar de postura y levantarle la sanción a Racing para recibir a River por los octavos de final

Los entretelones de la cena que compartieron Franco Colapinto, Bizarrap y un campeón del mundo en Qatar 2022

TELESHOW
Así fue la original fiesta

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

La angustia de Juan Manuel Lago, el marido de Alejandra Maglietti, por el incendio de Ezeiza que afectó a su empresa

Las fotos del bautismo y comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer: “Nos transformamos”

El enojo de Benjamín Vicuña después de las declaraciones de la China Suárez: “Me parece muy patético”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de China intensificó

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

China amplía su centro de pruebas nucleares en el desierto mientras se reaviva la tensión nuclear

El papa León XIV instó a adoptar “acciones concretas” contra el cambio climático desde la COP30

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita