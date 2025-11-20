Deportes

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino saldrá a pista en el trazado urbano de Estados Unidos

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30 (Argentina) / 16.30 (Las Vegas)

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)

Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina) / 16.30 (Las Vegas)

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)

Domingo 23 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

13:27 hsHoy

El circuito denominado Las Vegas Strip Circuit es un trazado urbano de 6.201 metros que tuvo su primera actividad en el 2023 y cuenta con la vuelta más rápida en carrera marcada por Lando Norris en 2024 (1:34.876).

Los detalles del circuito de
Los detalles del circuito de Las Vegas
13:22 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de las primeras dos prácticas que la Fórmula 1 tendrá en el Gran Premio de Las Vegas. Franco Colapinto saldrá a pista para girar en el trazado urbano norteamericano.

El argentino volverá a correr
El argentino volverá a correr en Las Vegas tras la experiencia que vivió con Williams en 2024

Temas Relacionados

F1Franco ColapintoPierre GaslyAlpineFormula 1F1 hoyGran Premio de Las VegasGP de Las Vegas

Últimas noticias

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

Convocaron a una conferencia de prensa para hoy a las 20. Será luego de la derrota 5-1 ante Estados Unidos en un amistoso

Expectativa en Uruguay por el

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

En la sede en Suiza, quedó conformado el cuadro para los torneos en Europa y los combinados del resto del mundo

FIFA sorteó los partidos de

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

El culturista iba a formar parte del Campeonato Mundial representando a su país, pero finalmente fue excluido

Otra tragedia en el fisicoculturismo:

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

El club blanco observa con atención la evolución del joven mediocampista de la selección argentina en el Como de Italia

La decisión que tomaría Real

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8

En el primer turno, Tomás Etcheverry jugará ante Jan-Lennard Struff o a Yannick Hanfmann. Luego, Francisco Cerúndolo ira contra Alexander Zverev. A continuación se jugará el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni

Argentina pone en marcha su

ÚLTIMAS NOTICIAS

La confianza del consumidor subió

La confianza del consumidor subió 8,8% en noviembre y recuperó niveles previos a agosto

Subastan más de 400 piezas originales Jim Henson, creador de los Muppets

El crimen de la psiquiatra en La Plata: harán una nueva autopsia

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definió las fechas del inicio y cierre del ciclo lectivo 2026

Qué significa recibir el número 7375 por WhatsApp

INFOBAE AMÉRICA

Subastan más de 400 piezas

Subastan más de 400 piezas originales Jim Henson, creador de los Muppets

Las negociaciones de la COP30 se traban a pesar del empuje de Lula da Silva

Denuncian la detención arbitraria de una adolescente en Venezuela

Diosdado Cabello negó que haya negociaciones para un cambio político en Venezuela

Nicolás Maduro exhibió un plan de defensa para Caracas y La Guaira y aseguró: “No lo hizo un experto, fue el pueblo empoderado”

DEPORTES

Expectativa en Uruguay por el

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

Otra tragedia en el fisicoculturismo: murió Faramarz Azizi, figura del deporte iraní de 30 años

La decisión que tomaría Real Madrid con Nico Paz en medio del interés de Inter y Tottenham

Argentina pone en marcha su sueño en la Copa Davis: enfrentará a Alemania en el arranque del Final 8