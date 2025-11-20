Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Jueves 20 de noviembre
Práctica Libre 1: 21.30 (Argentina) / 16.30 (Las Vegas)
Viernes 21 de noviembre
Práctica Libre 2: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)
Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina) / 16.30 (Las Vegas)
Sábado 22 de noviembre
Clasificación: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)
Domingo 23 de noviembre
Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina) / 20.00 (Las Vegas)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
El circuito denominado Las Vegas Strip Circuit es un trazado urbano de 6.201 metros que tuvo su primera actividad en el 2023 y cuenta con la vuelta más rápida en carrera marcada por Lando Norris en 2024 (1:34.876).
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de las primeras dos prácticas que la Fórmula 1 tendrá en el Gran Premio de Las Vegas. Franco Colapinto saldrá a pista para girar en el trazado urbano norteamericano.