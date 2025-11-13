Una figura de la F1 explicó por qué habrá “mejores carreras” en la temporada 2026 y anticipó “adelantamientos en lugares inusuales”

George Russell brindó su punto de vista sobre el nuevo reglamento técnico de la F1 (REUTERS/Jean Carniel)

El nuevo reglamento técnico de cara a la temporada 2026 mantiene en vilo a la Fórmula 1. Medios especializados sugieren que será uno de los cambios más drásticos en toda la historia y una de las grandes premisas es clara: se prometen más adelantamientos en comparación a los últimos años. George Russell, uno de los pilotos más experimentados en la parrilla actual, hizo hincapié en la nueva normativa y lanzó una fuerte premonición sobre los sobrepasos.

Luego del Gran Premio de Brasil, donde Mercedes sacó una buena diferencia en el segundo puesto del Campeonato de Constructores, Russell puntualizó en cómo se está desarrollando el monoplaza británico para el próximo año y se mostró optimista en la nueva era de la Máxima. “Creo que el reglamento de 2026 ofrecerá mejores carreras”, comentó, según informó el portal especializado Motorsport.

En esta línea, el corredor de 27 años puso principal atención en los sobrepasos. “Creo que el año que viene veremos más adelantamientos, pero más adelantamientos en lugares inusuales, en sitios donde nunca antes hemos visto adelantamientos. Si un piloto se queda sin batería y el que viene detrás tiene más carga en una parte del circuito, de repente puede pasarlo en una curva donde en el pasado jamás habría un adelantamiento”, destacó Russell.

George Russell es uno de los corredores con más influencia en la grilla, al punto de que es el presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), el sindicato que representa a los participantes (REUTERS/Amanda Perobelli)

Cabe recordar que entre las principales novedades técnicas para la próxima temporada figuran la reducción del tamaño de los autos y de los neumáticos, la incorporación de alerones delanteros móviles —al igual que el trasero utilizado para el sistema DRS— y la eliminación de varios elementos aerodinámicos. Además, se implementarán combustibles sintéticos para disminuir la contaminación, y los motores eléctricos igualarán en potencia a los de combustión. También se modificarán las unidades de potencia, especialmente en lo relativo a la recarga de energía: se eliminará el sistema MGU-H (Motor Generator Unit-Heat). En las últimas horas, Audi presentó el concepto de su monoplaza en un evento en el que también brindó detalles de su ambicioso plan.

Los chasis de los monoplazas del nuevo reglamento contarán con una aerodinámica activa, lo que permitirá que los coches tengan menor resistencia en las rectas. De esta manera, con la eliminación del DRS, se añadirá un modo de “Override Manual”, que será un elemento clave para facilitar los adelantamientos.

George Russell brindó su punto de vista respecto a la nueva herramienta y dejó en claro que no está del todo conforme con la implementación de algo que permita sobrepasos más fáciles: “En cuanto al modo de override en sí, no lo sé, pero ya dijimos en el pasado que no nos gusta ver adelantamientos puramente por DRS”.

El concepto del auto de Audi de cómo se verán los monoplazas de la temporada 2026 (REUTERS/Michaela Stache)

Otro de los puntos en los que hizo hincapié Russell fue en los neumáticos, que serán más estrechos que sus predecesores. La marca que proporciona las gomas se debate si crear gomas duraderas con las que los pilotos puedan presionar y crear variedad en las estrategias, según mencionó Motorsport. Vale destacar que en los últimos años gran parte de las carreras se realizaron a una parada, algo que elevó la crítica por la duración de las ruedas.

“Somos egoístas como pilotos y queremos los mejores coches, los más rápidos y los más divertidos para nosotros. Tenemos que reconocer que somos uno de 20, y hay 100 millones de personas que siguen este deporte semana tras semana. Así que no sé cuál es la solución perfecta. Si pudieras crear mágicamente un neumático, dirías, si es una carrera de 60 vueltas, un neumático duro podría hacer 30 vueltas, y luego cae por un precipicio, el medio hace 20 vueltas, y cae por un precipicio, y el blando hace 10 vueltas, y luego cae por un precipicio. Si se pudiera conseguir eso por arte de magia, supongo que sería el escenario perfecto, y entonces los pilotos podrían elegir diferentes estrategias”, analizó.

A esto, agregó: “Pero entiendo que para Pirelli no es fácil: desarrollar un neumático, cuando vamos a todos estos circuitos diferentes y todos los circuitos tienen también diferentes asfaltos, es muy difícil. Así que, si todos los asfaltos fueran iguales en todos los circuitos, entonces sería mucho más fácil para ellos desarrollar un neumático para conseguir algo como lo que hemos hablado”.

Mercedes se alejó en el segundo puesto del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Probablemente tenemos al 95% del equipo trabajando en 2026”, reveló Russell sobre el presente de Mercedes. Esto refuerza la importancia de la conformación del monoplaza de cara a la próxima temporada. Cabe destacar que algunas escuderías, con Alpine como su mayor exponente, dedicaron prácticamente todo el 2025 en la conformación del nuevo vehículo.

“El equipo que ves en el circuito, son como los últimos guerreros que están centrados en el coche de este año. Pero en términos de desarrollo, todo el mundo está en el año que viene”, bromeó Russell sobre los mecánicos que siguen con la mente puesta en la presente temporada.

En el pasado Gran Premio de Brasil, Mercedes logró sacar una notable diferencia en el segundo puesto del Campeonato de Constructores. Tras el doble abandono de Ferrari y el segundo puesto que consiguió Andrea Kimi Antonelli -Russell terminó cuarto-, las Flechas Plateadas alcanzaron los 398. Por debajo quedó Red Bull con 366 unidades y la escudería italiana, con 362.