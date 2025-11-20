Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

Estudiantes contradijo a la AFA y aseguró que no hubo “votación unánime” sobre el nuevo título de Rosario Central. Minutos después, Pablo Toviggino le respondió a la institución

Horas después de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional le entregara a Rosario Central el Trofeo de “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 de la Primera División, Estudiantes de La Plata lanzó un fuerte comunicado contradiciendo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Pincha alegó que no hubo una votación unánime de los clubes para aprobar este reconocimiento, tal como informaron la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la casa madre del fútbol argentino. Minutos más tarde, Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, le contestó a Juan Sebastián Verón, presidente del club.

La entidad platense difundió un comunicado en sus redes sociales en el que sostuvo: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Esta declaración contradijo de manera directa la versión oficial de la LPF, que horas antes había asegurado que la decisión de incorporar el nuevo título y reconocer a Rosario Central como campeón anual había sido “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.

Los comunicados de la AFA y de la LPF detallaron que la decisión se tomó en la misma línea: “Tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año”. La entrega del trofeo al Canalla se realizó en la sede de Puerto Madero, en un acto que sorprendió incluso a los propios protagonistas.

Incluso, el escrito de la LPF le puso nombres a los clubes que participaron del cónclave: “La moción fue aprobada por los representantes de los 26 clubes que asistieron a la reunión: Aldosivi, Atlético Tucumán, Belgrano, Barracas Central, Banfield, Huracán, Instituto, Talleres, River, Vélez, Estudiantes, Sarmiento, Gimnasia, Gimnasia de Mendoza, Rosario Central, Central Córdoba, Newell’s, Unión, Lanús, Racing, Boca, Deportivo Riestra, Argentinos, Independiente, Platense y Tigre”. Por el Pincha, se hizo presente Pascual Caiella, su vice.

Un par de minutos después, Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, le contestó a la institución platense en su cuenta oficial de X (antes X): “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”. Vale recordar que este domingo, desde las 17.30, Central recibe a Estudiantes por los octavos de final del Clausura.

El mensaje de Estudiantes en su cuenta oficial de X (antes Twitter)

Desde la dirigencia y el plantel de Rosario Central, la reacción fue de celebración, aunque admitieron que la noticia los tomó desprevenidos. El presidente Gonzalo Belloso expresó tras la reunión: “Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”. A su lado, el arquero Jorge Broun exhibió el trofeo junto al entrenador Ariel Holan y Ángel Di María.

El propio Belloso agradeció a los dirigentes de la AFA por la distinción, señalando que “nos vinieron con esta sorpresa”. El entrenador Holan confirmó que el plantel se enteró del galardón apenas unas horas antes: “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos el entrenamiento a la tarde”. Por su parte, Broun defendió el reconocimiento: “Esto ya está, es la estrella por el torneo largo, la Tabla Anual”.

La decisión de la LPF de distinguir al equipo con más puntos de la Tabla General como campeón anual se justificó, según el comunicado del organismo, en un “plan de hace varios años” para reinstalar la figura del líder de temporada entre los reconocimientos oficiales. No obstante, la medida resultó llamativa porque no estaba prevista al inicio de la temporada y se adoptó con el certamen local aún en desarrollo, ya que los playoffs del Clausura comenzarán el próximo fin de semana.

La respuesta de Pablo Toviggino a Estudiantes

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió entregar el trofeo al equipo que más puntos sumó entre las treinta y dos fechas que conformaron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de la temporada 2025 de la Primera División. Rosario Central se consagró tras liderar la tabla de principio a fin y perder solo dos partidos en el año.

Más allá de que Estudiantes fue, por el momento, la única institución en desmentir formalmente la supuesta votación, el técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, también se pronunció sobre el tema y solicitó que el nuevo título “sea retroactivo”. “Me sorprende, no la pregunta, sino lo que me comentás. No sé cuál será el sentido. Quizá se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, como un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento", comentó en la conferencia de prensa.

Durante la reunión de Comité Ejecutivo en la que se dictaminó el campeonato de Rosario Central, AFA también definió el calendario de competiciones de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2026.