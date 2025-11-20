Deportes

Tras el trofeo de “campeón de Liga” que recibió Rosario Central, así quedó la tabla histórica de títulos

El Canalla fue proclamado por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada

Los cinco equipos más ganadores
Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino

Rosario Central obtuvo un nuevo título, luego de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional decidiera nombrarlo “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 del fútbol argentino.

La ceremonia de entrega se realizó en las oficinas de la Liga, donde el presidente Gonzalo Belloso, el arquero Jorge Broun, el entrenador Ariel Holan y el referente Ángel Di María recibieron el trofeo. Belloso, al salir de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, expresó: “Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió, tras una votación unánime, que el equipo que finalice primero en la Tabla Anual será considerado “Campeón de Liga”, con los beneficios de acceder a la Supercopa Internacional y a la clasificación directa a la CONMEBOL Libertadores. En el comunicado oficial, se confirmó que Rosario Central fue reconocido como “Campeón de Liga 2025” por haber sumado 66 puntos entre el Apertura y el Clausura, lo que le aseguró el boleto directo a la Copa Libertadores 2026. De esta manera, el Canalla agrandó sus vitrinas: llegó a 12 estrellas locales, más la Copa Conmebol que logró en 1995.

Rosario Central se sumó una
Rosario Central se sumó una nueva estrella al escudo

En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (5), Newell’s (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22.

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors también lidera con 22, seguido por Independiente (20) y River Plate (18). Más atrás, aparecen Racing (8), Estudiantes (6), San Lorenzo (5), Vélez (5), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1).

Todos los logros publicados son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2024), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, indicó Revisionismo Fútbol.

TODAS LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO (COPAS NACIONALES Y LIGAS)

  • CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 5

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

Independiente Rivadavia 1

  • TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 11 (6/5)

Rosario Central 12 (5/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

