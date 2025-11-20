Deportes

El pedido de Guillermo Barros Schelotto para Vélez al enterarse del título de “Campeón de Liga” que recibió Central: “Tiene que ser retroactivo”

El entrenador se mostró sorprendido ante la pregunta sobre el reconocimiento al conjunto rosarino, que cosechó más puntos que el resto en la Tabla Anual

Rosario Central fue reconocido por la AFA como el campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025 por ser el equipo que más puntos obtuvo en la Tabla Anual y la sorpresa por la noticia que se dio a conocer al mediodía de este jueves no pasó inadvertida en la conferencia de prensa que brindó el director técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto.

En la apertura de la charla con los medios desde el estadio José Amalfitani en la previa al duelo del próximo sábado frente a Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Clausura, al Mellizo le pidieron una opinión sobre el nuevo título que sumó Central, decretado en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino. "Me sorprende, no la pregunta, sino lo que me comentás. No sé cuál será el sentido. Quizá se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, como un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento", comenzó Barros Schelotto.

Luego, el ex entrenador de Boca Juniors recordó su experiencia en el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS), en donde se entrega el trofeo Supporters Shield al mejor equipo de la temporada, el cual lo ganó Inter Miami el año pasado. “A mí me tocó jugar en Estados Unidos y hay un título que es el de campeón al que saca más puntos y tiene un reconocimiento allá. Pero acá no había y lo hay ahora. Bueno, con el tiempo capaz tenga un reconocimiento. ¿Le pagan también? Tiene que tener un premio también. A los jugadores y a los técnicos también hay que pagarles”, siguió, entre risas.

En la siguiente pregunta, le consultaron al ex jugador que surgió de Gimnasia y Esgrima La Plata qué pensaba sobre la decisión de la AFA en proclamar campeón a Central una vez finalizada la fase regular del Clausura, teniendo en cuenta que Vélez había logrado culminar primero en la Tabla Anual 2024 y no obtuvo tal distinción, más allá de haber obtenido el título por ser el campeón de la Liga Profesional con Gustavo Quinteros. “Hay que ver si es retroactivo o no. Pero tiene que serlo”, cerró el tema.

Gonzalo Belloso habló después de recibir el trofeo en el edificio de la Liga Profesional

Este jueves 20 de noviembre, el Comité ejecutivo de la Liga Profesional decidió entregarle a Rosario Central el Trofeo al “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 de la primera división del fútbol argentino. La decisión resultó llamativa teniendo en cuenta que no estaba previsto a la hora del inicio de las competencias, y se dio con el certamen local todavía en desarrollo (los playoffs comenzarán el fin de semana).

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”, declaró el presidente del Canalla Gonzalo Belloso a la salida de la reunión del Comité Ejecutivo de AFA. A su lado, el arquero Jorge Broun lució el nuevo trofeo, acompañado también del entrenador Ariel Holan y de Ángel Di María.

Más allá de que aseguraron que el “plan viene de hace varios años”, recién se enteraron del galardón en las últimas horas. De hecho, lo confirmaron en sus declaraciones. “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos el entrenamiento a la tarde”, afirmó el DT. El arquero defendió el reconocimiento: “Esto ya está, es la estrella por el torneo largo, la Tabla Anual”. Belloso también agradeció a los dirigentes de AFA porque “nos vinieron con esta sorpresa”.

