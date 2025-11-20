El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

El marroquí fue galardonado como el mejor jugador africano del año

Achraf Hakimi tuvo una temporada extraordinaria con el logro de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, que lo catapultó entre los máximos exponentes del fútbol mundial con la camiseta del París Saint-Germain (PSG). Ese triplete de la mano de Luis Enrique contrasta con su actualidad, que lo tiene recuperándose de una lesión, pero los obstáculos físicos no imposibilitaron su presencia con un particular atuendo en la gala de premios organizada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), donde fue condecorado como el mejor jugador de ese continente en 2025.

El hombre de 27 años está fuera de las canchas desde el 4 de noviembre pasado tras sufrir un esguince grave con daño en los ligamentos internos producto de una falta cometida por Luis Díaz (fue expulsado) en la victoria del Bayern Múnich ante PSG por la cuarta fecha correspondiente a la Fase Liga de la Champions. Esta lesión lo obliga a tener una bota colocada en su pie izquierdo para inmovilizar la zona y, debido al cuadro médico, asistió a la ceremonia en la Universidad Mohamed VI Politécnica de Rabat (Marruecos) con un “monopatín” –tal cual lo definió el medio RMC– para cuidar su tobillo. Este método de transporte lo ayuda a apoyar la pierna afectada sobre el área de protección e impulsarse con la otra pierna sana.

Otra de las particularidades de su llegada al recinto fue la ropa elegida porque optó por colocarse una capa de grandes dimensiones de color negra cubriendo su traje y se puso un moño de la misma tonalidad en el cuello de la camisa. Además, se detuvo varios segundos a firmarle autógrafos a los fanáticos que estuvieron en las cercanías del lugar y posó en compañía de su familia para los fotógrafos.

Más tarde quedaron en evidencia los imponderables que le causó la lesión porque dejó a un lado el andador que estaba utilizando para no forzar su tobillo: subió al escenario sin ayuda y sobrepasó los escalones con pequeños saltitos en una demostración perfecta de equilibrio. Ya en el centro de la escena, siguió saltando en un pie hasta que le alcanzaron el andador, mientras recibía el máximo premio de su continente.

“Recibir este trofeo es un gran honor. Ser reconocido en mi continente significa algo muy especial para mí. Quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos en el Paris Saint-Germain, así como a la Real Federación Marroquí de Fútbol y al pueblo marroquí que me apoya cada día”, dijo el defensor de 27 años.

El jugador marroquí fue condecorado en los premios de la CAF

Es el primer galardón de esta índole para Achraf Hakimi después de haber quedado segundo en 2023 y 2024, por detrás de los respectivos ganadores Victor Osimhen y Ademola Lookman. En esta oportunidad, se impuso en la votación por delante del egipcio Mohamed Salah y del propio Osimhen.

Por otro lado, la delantera Ghizlane Chebbak se quedó con la misma categoría en la rama femenina. Ella se desempeña en el Al Hilal de Arabia Saudita, mismo club que Yassine Bounou, quien también fue destacado como el mejor arquero africano del año. De esta manera, Marruecos acrecienta su poderío en la región después de haber sido cuarta en el Mundial 2022, lograr su boleto con comodidad para la cita de 2026 y ser una de las favoritas a quedarse con la Copa Africana de Naciones, que se disputará en su país entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Estas elecciones acompañaron el buen momento que transita el fútbol juvenil de ese país. Othmane Maamma, apodado el Cristiano Ronaldo marroquí, se ungió como el mejor jugador joven del continente después de ser campeón del Mundial Sub 20 imponiéndose en la final a la Argentina y haberse quedado con el Balón de Oro al futbolista más destacado de la competición.

En el caso puntual de Hakimi, todavía no hay una fecha de retorno clara a las canchas y solo se ha perdido un partido en PSG con triunfo 3-2 sobre Lyon por el campeonato francés debido al parate por fecha FIFA. A nivel selecciones, estuvo ausente en los amistosos contra Mozambique (1-0) y Uganda (4-0). Según bein Sports, su recuperación sería de ocho semanas, un tiempo que pone en jaque su participación en la Copa Africana, ya que ese plazo se cumpliría en la semana que se disputan los octavos de final del certamen.