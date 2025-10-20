Barbi y Delgado fueron los argentinos destacados del Mundial Sub 20 y el Balón de Oro se lo llevó el “Cristiano Ronaldo” marroquí

La consagración de Marruecos como campeón del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile marcó un hito en la historia del fútbol juvenil, al imponerse por 2-0 sobre Argentina gracias a la destacada actuación de Yassir Zabiri, quien anotó ambos goles y otorgó a su selección su primera estrella en esta competición. Tras el duelo, como es habitual en estas competiciones, se premió a los mejores jugadores del certamen.

La Albiceleste tuvo dos integrantes que fueron destacados por la FIFA: Santino Barbi, el arquero, y Milton Delgado, el mediocampista que pertenece a Boca Juniors. El elenco marroquí también contó con dos futbolistas premiados: Zabiri y Othmane Maamma.

En el caso de Barbi, fue elegido como el mejor arquero, ya que cosechó cuatro vallas invictas en los siete partidos que jugó el representativo nacional juvenil. Además, solo recibió cuatro goles a lo largo de la competición, dos de ellos en la final con el elenco africano.

Othmane Maamma, Yassir Zabiri y Milton Delgado; los premiados (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Delgado, por su parte, fue seleccionado como el tercer mejor jugador del torneo. El volante de Boca Juniors recibió el Balón de bronce, dado que jugó todos los minutos posibles del Mundial y fue una pieza clave para el andamiaje del equipo dirigido por Diego Placente. Sumado a esto, fue el artífice de dos asistencias (una la goleada 4-1 ante Australia y otra en el contundente 4-0 frente a Nigeria).

Por su lado, Zabiri fue destacado con el Balón de plata. El delantero de 20 años, que milita en el Famalicao de Portugal, sumó cinco goles, todos en instancias decisivas. Marcó en la victoria ante España (2-0) y frente a Brasil (2-1) durante la fase de grupos, volvió a anotar en el triunfo sobre Corea del Sur (2-1) en octavos de final y cerró su participación con un doblete en la final ante Argentina.

Santino Barbi, el mejor arquero del Mundial

El puesto al mejor jugador y Balón de oro fue reservado para el marroquí Othmane Maamma. Nacido el 6 de octubre de 2005 en Francia, Maamma ha construido una carrera que lo llevó a militar en el Watford de la Championship, la segunda división inglesa y se ganó el apodo de “CR7″ marroquí.

Su apodo, que lo vincula con Cristiano Ronaldo, no es casual: utiliza el número 7 y exhibe un estilo de juego dinámico y potente, características que lo asemejan al astro portugués.

Durante el Mundial Sub 20, su rendimiento fue sobresaliente: marcó un gol ante Brasil, recibió los premios al mejor jugador del partido tanto en los cuartos de final contra Estados Unidos como en las semifinales ante Francia, y disputó 74 minutos en la final frente a Argentina. Además, brindó cuatro asistencias, una en el segundo tanto de Marruecos frente al elenco albiceleste.

El camino de Marruecos hacia el título estuvo marcado por su condición de revelación del torneo. El equipo africano, que previamente había alcanzado las semifinales en la Copa del Mundo de mayores en Qatar 2022, llegó a la final tras eliminar a Francia por penales.

Hasta este campeonato, Marruecos solo había participado en tres ediciones del Mundial Sub 20: fue eliminado en la primera ronda en Túnez 1977, alcanzó los octavos de final en Malasia 1997 y obtuvo el cuarto puesto en Holanda 2005, tras caer en semifinales ante Nigeria y perder el partido por el tercer lugar frente a Brasil. La victoria en Chile representó un hito inédito para el fútbol marroquí.