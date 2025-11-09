Deportes

Así quedó el historial del Superclásico tras el triunfo de Boca 2-0 ante River en La Bombonera

El Xeneize se impuso gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel y se clasificó a la próxima Copa Libertadores. Además, quedó como líder de la Zona A del Torneo Clausura

Con el 2-0 logrado en La Bombonera por el Torneo Clausura 2025, Boca Juniors estiró la diferencia histórica que mantiene sobre River Plate en el historial general de los Superclásicos oficiales. Además, se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedó como líder de la Zona A del certamen local, a una fecha del final de la etapa regular.

Hasta el momento, se enfrentaron 265 veces, con 93 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates. Boca suma 341 goles convertidos, mientras que River acumula 322. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre ambos fue en 1913, en la cancha de Racing.

Si se consideran solo los choques de la era profesional de la Primera División, Boca lidera con 76 victorias, River tiene 69 y se registraron 63 empates. En los enfrentamientos correspondientes a la Copa de la Liga Profesional (hoy denominado Torneo Clausura), jugaron ocho veces: con tres victorias auriazules, dos de la Banda y tres empates.

En el fútbol amateur, disputaron nueve partidos oficiales, con cuatro triunfos de River, tres de Boca y dos empates.

Por competiciones internacionales, en 16 encuentros entre copas Libertadores y Sudamericana, River obtuvo cinco triunfos, Boca ganó tres y hubo ocho empates.

Finalmente, en el total de cruces por copas nacionales e internacionales combinadas, contabilizan 33 partidos: 12 triunfos para Boca, 10 para River y 11 empates.

El cotejo en La Ribera comenzó parejo, casi sin chances de gol y con muchas fricciones. Sin embargo, el duelo se rompió en el epílogo de la primera parte, cuando Milton Giménez peinó un pelotazo de Ayrton Costa, Exequiel Zeballos quedó mano a mano con Lautaro Rivero, se hizo un espacio y sacó un remate que Armani contuvo, pero dio rebote. El Changuito capturó la bola perdida y marcó el 1-0 antes del descanso. Hubo reclamos por parte de la visita, que planteó que hubo infracción del delantero ex Banfield a Paulo Díaz en la disputa aérea, pero ni el árbitro Nicolás Ramírez ni el VAR consideraron que hubo falta.

En el primer suspiro del segundo tiempo, Boca amplió la ventaja. Y otra vez Zeballos fue el gran protagonista. El ex jugador de las selecciones juveniles, de 23 años, desbordó por izquierda, superó en velocidad y potencia a Portillo, lanzó el centro rasante y Miguel Merentiel amplió el score, que pudo ser más amplio, por ejemplo, si Giménez estaba más fino a la hora de resolver frente a la valla.

Con el 2-0, el Boca del Sifón Úbeda llegó a los 26 puntos en el Clausura y se mantiene en la cima de la Zona A, con cuatro unidades más que el escolta Unión de Santa Fe. En la tabla anual, por caso, llegó a los 59 puntos y se garantizó el pasaje a la Libertadores 2026. Solo Rosario Central (66) sumó más a lo largo de 2025.

River, en tanto, está sexto en la Zona B, pero corre riesgo de quedarse afuera del podio en la tabla anual. Hoy está tercero, con 52 puntos, pero Argentinos y Deportivo Riestra (51) pueden superarlo si ganan sus respectivos encuentros este lunes, frente a Belgrano e Independiente, respectivamente.

