Deportes

La lupa sobre el gol de Zeballos que abrió el Superclásico para Boca: la falta que pidió River en el inicio de la acción

El cuerpo arbitral consideró que no hubo infracción en la disputa aérea entre Milton Giménez y Paulo Díaz

Guardar

La tensión se apoderó de La Bombonera durante el final de la primera parte del enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate, en una nueva edición del Superclásico en el marco del Torneo Clausura. El partido, fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la clasificación a la Copa Libertadores y en la definición del certamen, transcurrió sin goles hasta el minuto 46 cuando Exequiel Zeballos rompió la paridad.

El primer tiempo, que finalizó con un marcador de 1-0 a favor de Boca, se caracterizó por la fricción y la falta de chances para convertir. Cuando parecía que ambos equipos se retirarían igualados al entretiempo, Zeballos aprovechó una desatención defensiva de River. El joven delantero quedó mano a mano con Lautaro Rivero y, tras un remate desde fuera del área que fue contenido por Franco Armani, capturó el rebote y definió con precisión para abrir el marcador.

Aun así, la polémica no estuvo ausente en la tarde de La Boca. Todo el plantel millonario reclamó que, antes de que el balón le cayera en los pies a Zeballos, Milton Giménez le cometió una infracción al defensor chileno Paulo Díaz en la disputa aérea.

Todo River reclamó falta de
Todo River reclamó falta de Giménez antes del gol de Zeballos (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Pese al pedido de River, el VAR no solicitó la presencia de Nicolás Ramírez ante la pantalla, ya que consideró que la acción no ameritaba ser revisada. Fue un acierto de parte del cuerpo arbitral en su conjunto, debido a que fue una disputa normal dentro del reglamento y con fuerza natural en el uso de los brazos.

Si bien hubo unos instantes de suspenso mientras la tecnología, en Ezeiza, posaba su lupa en la acción, Ramírez convalidó, aunque en River los reclamos continuaron. De hecho, por ese motivo fue amonestado Marcos Acuña.

Ya en el complemento, Zeballos volvió a ser determinante. El Changuito desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Miguel Merentiel transformó en gol al empujar el balón al fondo de la red. Este tanto, al inicio del segundo tiempo, desató la euforia de la hinchada local, que celebró con entusiasmo la ventaja obtenida ante el eterno rival.

Este fue el cuarto tanto del extremo de 23 años nacido en Santiago del Estero en el certamen. Sus anteriores conquistas las había marcado en la derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en la Bombonera, la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia y en la victoria por 2-1 ante Estudiantes de La Plata, en la fecha pasada.

Además, revolucionó el encuentro con Barracas Central cuando ingresó en la segunda etapa y brindó una de las asistencias para que el club de La Ribera de vuelta el resultado y se imponga por 3-1 al Guapo.

Vale recordar que en agosto de 2022 sufrió una fractura y lesión ligamentaria con compromiso en la tibia, peroné y tobillo derecho, luego de que el defensor de Agropecuario, Milton Leyendeker, le hiciera una fuerte infracción en un duelo correspondiente a la Copa Argentina de ese año. Tras eso, estuvo varios meses sin jugar y cuando lo hizo las lesiones lo volvieron a aquejar. Sin embargo, eso parece haber quedado atrás en este presente inmejorable.

Temas Relacionados

Exequiel ZeballosBoca JuniorsRiver PlateMilton GiménezPaulo DíazSuperclásicoTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

En simultáneo, Sarmiento recibe a Instituto. A continuación, Estudiantes se medirá con Tigre, mientras que Atlético Tucumán chocará con Godoy Cruz

Aldosivi visita a Banfield en

Los memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River: del Changuito Zeballos en modo Neymar al recuerdo de Russo

Los hinchas xeneizes festejaron el triunfo por 2-0 en las redes sociales

Los memes del Superclásico tras

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

El Xeneize se quedó con el Superclásico jugado en La Bombonera al imponerse por 2-0 sobre el Millonario: selló su pasaje a la fase final del campeonato y su clasificación al certamen internacional

Así quedaron las tablas del

Boca le ganó a River en la Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

El Xeneize fue superior y pudo haber marcado algún gol más. Exequiel Zeballos fue la gran figura con un grito y una asistencia para el tanto de Merentiel. El local quedó como líder de la Zona A y aseguró su pasaje al certamen continental 2026

Boca le ganó a River

El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

Tras terminar en el 15° lugar en Interlagos, el piloto de Alpine se acercó a saludar a los fanáticos presentes en el Autódromo José Carlos Pace

El conmovedor encuentro de Colapinto
DEPORTES
Aldosivi visita a Banfield en

Aldosivi visita a Banfield en un partido clave por la permanencia en la fecha 15 del Torneo Clausura

Los memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River: del Changuito Zeballos en modo Neymar al recuerdo de Russo

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura tras la victoria de Boca Juniors sobre River Plate: la pelea por la Copa Libertadores

Boca le ganó a River en la Bombonera y se clasificó para la Copa Libertadores 2026

El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

Los famosos palpitaron el Superclásico entre Boca y River: la rivalidad de Wanda y Zaira Nara, postales familiares y cábalas

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia aprobará la licencia de

Bolivia aprobará la licencia de Starlink como parte del acercamiento con Estados Unidos

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia

Costa Rica y Cuba: No más indulgencia

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”