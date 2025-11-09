La lupa sobre el gol de Zeballos que abrió el Superclásico para Boca: la falta que pidió River en el inicio de la acción

La tensión se apoderó de La Bombonera durante el final de la primera parte del enfrentamiento entre Boca Juniors y River Plate, en una nueva edición del Superclásico en el marco del Torneo Clausura. El partido, fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la clasificación a la Copa Libertadores y en la definición del certamen, transcurrió sin goles hasta el minuto 46 cuando Exequiel Zeballos rompió la paridad.

El primer tiempo, que finalizó con un marcador de 1-0 a favor de Boca, se caracterizó por la fricción y la falta de chances para convertir. Cuando parecía que ambos equipos se retirarían igualados al entretiempo, Zeballos aprovechó una desatención defensiva de River. El joven delantero quedó mano a mano con Lautaro Rivero y, tras un remate desde fuera del área que fue contenido por Franco Armani, capturó el rebote y definió con precisión para abrir el marcador.

Aun así, la polémica no estuvo ausente en la tarde de La Boca. Todo el plantel millonario reclamó que, antes de que el balón le cayera en los pies a Zeballos, Milton Giménez le cometió una infracción al defensor chileno Paulo Díaz en la disputa aérea.

Todo River reclamó falta de Giménez antes del gol de Zeballos (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Pese al pedido de River, el VAR no solicitó la presencia de Nicolás Ramírez ante la pantalla, ya que consideró que la acción no ameritaba ser revisada. Fue un acierto de parte del cuerpo arbitral en su conjunto, debido a que fue una disputa normal dentro del reglamento y con fuerza natural en el uso de los brazos.

Si bien hubo unos instantes de suspenso mientras la tecnología, en Ezeiza, posaba su lupa en la acción, Ramírez convalidó, aunque en River los reclamos continuaron. De hecho, por ese motivo fue amonestado Marcos Acuña.

Ya en el complemento, Zeballos volvió a ser determinante. El Changuito desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Miguel Merentiel transformó en gol al empujar el balón al fondo de la red. Este tanto, al inicio del segundo tiempo, desató la euforia de la hinchada local, que celebró con entusiasmo la ventaja obtenida ante el eterno rival.

Este fue el cuarto tanto del extremo de 23 años nacido en Santiago del Estero en el certamen. Sus anteriores conquistas las había marcado en la derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en la Bombonera, la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia y en la victoria por 2-1 ante Estudiantes de La Plata, en la fecha pasada.

Además, revolucionó el encuentro con Barracas Central cuando ingresó en la segunda etapa y brindó una de las asistencias para que el club de La Ribera de vuelta el resultado y se imponga por 3-1 al Guapo.

Vale recordar que en agosto de 2022 sufrió una fractura y lesión ligamentaria con compromiso en la tibia, peroné y tobillo derecho, luego de que el defensor de Agropecuario, Milton Leyendeker, le hiciera una fuerte infracción en un duelo correspondiente a la Copa Argentina de ese año. Tras eso, estuvo varios meses sin jugar y cuando lo hizo las lesiones lo volvieron a aquejar. Sin embargo, eso parece haber quedado atrás en este presente inmejorable.