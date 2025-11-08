Deportes

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

El argentino no logró controlar su monoplaza y chocó en la sexta vuelta. Segundos antes, Piastr y Hülkenberg se accidentaron en el mismo sector

Franco Colapinto fue uno de los tantos protagonistas involuntarios de la Sprint del Gran Premio de San Pablo. El argentino perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros. Segundos antes, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg también sufrieron problemas en el mismo sector.

Tras la cita, el argentino debió pasar por la oficina médica y luego habló con los medios. “Una pena, la verdad que no entiendo bien por qué perdí (el control del) auto. Había un poco de agua o algo y de una vuelta a otra perdimos mucho grip”, fue el breve comentario que realizó ante los medios.

El argentino se mostró preocupado porque a las 15hs se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal del domingo: “Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto, creo que hay bastantes daños. Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Está complicado. Varios se fueron ahí, hicieron un trompo. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima, ojalá que puedan arreglar todo”.

Según advirtió desde su radio Andrea Kimi Antonelli, antes del triple accidente en el sector, Lando Norris pasó por los pianos, levantó agua y dejó la pista con menor agarre. El accidente más violento de la jornada lo protagonizó el local Gabriel Bortoleto, que en el cierre de la Sprint que ganó Lando Norris perdió el control de su Sauber y tuvo un duro choque contra los muros.

Noticia en desarrollo...

