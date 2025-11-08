La explicación de Antonelli tras el triple despiste de Colapinto, Piastri y Hülkenberg: “Se derramó mucha agua a la pista”

En la sexta vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un incidente múltiple alteró el desarrollo de la competencia en el circuito de Interlagos. Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, se despistó en la curva 3, situación que desencadenó luego los accidentes de Nico Hülkenberg, de Sauber, y el argentino Franco Colapinto, de Alpine, en la misma zona del trazado. La interrupción obligó al ingreso inmediato del auto de seguridad y, a continuación, la dirección de carrera izó la bandera roja para facilitar el retiro de los vehículos afectados.

Los tres monoplazas se salieron de pista en la curva 3, donde la adherencia resultó insuficiente para controlar las maniobras. Piastri, que avanzaba en el tercer lugar de la clasificación parcial, fue el primero en perder el control. La radio de la escudería confirmó que el australiano no sufrió lesiones.

El testimonio de Kimi Antonelli, piloto italiano que disputa el campeonato para Mercedes, aportó una clave sobre lo ocurrido en ese sector del circuito. En diálogo con la radio del equipo, el joven afirmó: “Norris ha tocado el arcén y se derramó toda el agua hacia la trazada“. Esta observación sugiere que el paso previo de Lando Norris—quien marchaba delante del grupo—pudo haber desplazado agua del piano a la zona clave de la pista, generando un área de baja adherencia donde se produjeron los accidentes.

Después del paso de Piastri por el piano exterior de la curva 3, resultó visible el rastro húmedo que invadió la línea de carrera. Pocos segundos más tarde, Hülkenberg—quien se mantenía en el décimo lugar—y Colapinto, que rodaba en la décima cuarta posición, ingresaron a la misma zona y también perdieron el control de sus autos. “Los pianos de la curva 3. Mira esos charcos”, escribió la cuenta oficial de X de la F1, dejando en claro lo que sucedió con los 3 pilotos.

Colapinto informó por radio: “Estoy bien“, confirmando su estado físico, aunque sin posibilidades de volver a la acción. Nico Hülkenberg, por su parte, retornó a boxes para reparar su monoplaza y así continuar la carrera. Minutos más tarde, Alpine emitió un comunicado: “Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta”.

La dirección de carrera intervino de inmediato. El auto de seguridad neutralizó la competencia en la vuelta 6 y al giro siguiente se dispuso la bandera roja para detener la actividad y habilitar el retiro seguro de los monoplazas dañados. El trabajo de los rescatistas se enfocó en liberar la pista y evaluar el estado de los pilotos.

Hasta el momento del accidente múltiple, Piastri integraba el grupo de punta tras una largada consistente. Su deserción alteró el ritmo de los principales animadores del torneo y obligó a los equipos a revisar la información sobre el estado de la superficie, teniendo en cuenta el antecedente inmediato de las lluvias que habían afectado el circuito en las jornadas previas.

La hipótesis planteada por Antonelli adquirió relevancia entre los equipos y los analistas técnicos, quienes revisan en tiempo real los registros de telemetría. Las zonas de trazada húmeda y el efecto de los cambios en la adherencia condicionaron el accionar de los pilotos en un tramo que históricamente exige manejo preciso.

“Una pena la verdad. No entiendo bien todavía por qué perdí el auto. Había un poco de agua o algo, y de una vuelta a otro perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender y ojalá puedan arreglar el auto. Hay bastantes daños. Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes”, comentó Colapinto. Y luego, añadió: “Complicado. Carios se fueron ahí. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima. Ojalá puedan arreglarlo”, concluyó el argentino.

Los incidentes en la vuelta 6 no solo impactaron en los pilotos involucrados, sino que reconfiguraron la lucha por los puntos de la carrera sprint y las posiciones para la grilla del domingo. Otro que sufrió un duro golpe sobre el final de la carrera fue el local Gabriel Bortoleto. Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco Colapinto, por su parte, logró escalar hasta la octava posición y sumó una unidad.

“Difícil saber, tal vez toqué la línea blanca, que estaba resbaladiza. No sé si trajo agua a la pista o no”, manifestó Piastri una vez finalizada la carrera sprint en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

De esta manera, producto de la victoria de Lando Norris (el podio lo completaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell), el británico lidera la competencia con 365 puntos, seguido por Oscar Piastri con 356 y Max Verstappen con 326.