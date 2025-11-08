Tras la accidentada Sprint, se realizará la clasificación para la carrera principal del GP de Brasil: las dudas sobre Colapinto y Bortoleto

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera del domingo en el Gran Premio de San Pablo.

Lando Norris fue el ganador de una carrera sprint del Gran Premio de San Pablo que tuvo a los accidentes como protagonistas. El británico sumó ocho puntos, alcanzó las 365 unidades y le saca nueve de diferencia a su compañero y principal competidor, Oscar Piastri . El australiano debió abandonar en la sexta vuelta tras perder el control del coche cuando iba tercero.

Fue una jornada por demás accidentada en Brasil. La carrera Sprint que inició la actividad del sábado se realizó con una pista que tuvo algunos sectores con agua por la lluvia que cayó en la previa: Franco Colapinto, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto padecieron esas condiciones.

El Gran Premio de Fórmula 1 vivió un momento de máxima tensión cuando, tras una serie de incidentes en pista, las autoridades optaron por mostrar la bandera roja y suspender temporalmente la competencia para garantizar la seguridad de los pilotos y permitir la remoción de los vehículos accidentados. Franco Colapinto no pudo terminar la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo en Brasil luego de perder el control en una curva durante la séptima vuelta y justo cuando estaba por quedar en el duodécimo lugar producto del despiste de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg , el único de los tres que pudo volver a la pista.

En la sexta vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un incidente múltiple alteró el desarrollo de la competencia en el circuito de Interlagos . Oscar Piastri , piloto australiano de McLaren, se despistó en la curva 3, situación que desencadenó luego los accidentes de Nico Hülkenberg, de Sauber, y el argentino Franco Colapinto, de Alpine, en la misma zona del trazado . La interrupción obligó al ingreso inmediato del auto de seguridad y, a continuación, la dirección de carrera izó la bandera roja para facilitar el retiro de los vehículos afectados.

Franco Colapinto fue uno de los tantos protagonistas involuntarios de la Sprint del Gran Premio de San Pablo . El argentino perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros. Segundos antes, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg también sufrieron problemas en el mismo sector.

Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri también abandonaron tras distintos choques, por lo que sus presencias en la qualy también es una incógnita.

Franco Colapinto tuvo daños importantes en su monoplaza y los mecánicos deberán trabajar a contrarreloj para poder salir a pista por la tarde en la clasificación. “Ojalá que puedan arreglar el auto, creo que hay bastantes daños. Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes”, declaró el argentino.

