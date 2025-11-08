Deportes

Tras la accidentada Sprint, se realizará la clasificación para la carrera principal del GP de Brasil: las dudas sobre Colapinto y Bortoleto

Luego de la competencia a 24 vueltas, el argentino deberá arreglar su Alpine para poder estar presente en la qualy

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Sábado 8 de noviembre

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

15:35 hsHoy

Franco Colapinto tuvo daños importantes en su monoplaza y los mecánicos deberán trabajar a contrarreloj para poder salir a pista por la tarde en la clasificación. “Ojalá que puedan arreglar el auto, creo que hay bastantes daños. Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes”, declaró el argentino.

Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri también abandonaron tras distintos choques, por lo que sus presencias en la qualy también es una incógnita.

Los auxiliares retiran el Alpine
Los auxiliares retiran el Alpine de Colapinto tras el choque (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
15:33 hsHoy

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

El argentino no logró controlar su monoplaza y chocó en la sexta vuelta. Segundos antes, Piastr y Hülkenberg se accidentaron en el mismo sector

Franco Colapinto fue uno de los tantos protagonistas involuntarios de la Sprint del Gran Premio de San Pablo. El argentino perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros. Segundos antes, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg también sufrieron problemas en el mismo sector.

Leer la nota completa
15:32 hsHoy

La explicación de Antonelli tras el triple despiste de Colapinto, Piastri y Hülkenberg: “Se derramó mucha agua a la pista”

El piloto italiano de Mercedes se refirió a lo acontecido en la vuelta 6 de la sprint del GP de Brasil

En la sexta vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un incidente múltiple alteró el desarrollo de la competencia en el circuito de Interlagos. Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, se despistó en la curva 3, situación que desencadenó luego los accidentes de Nico Hülkenberg, de Sauber, y el argentino Franco Colapinto, de Alpine, en la misma zona del trazado. La interrupción obligó al ingreso inmediato del auto de seguridad y, a continuación, la dirección de carrera izó la bandera roja para facilitar el retiro de los vehículos afectados.

Leer la nota completa
15:32 hsHoy

El despiste de Franco Colapinto que lo dejó afuera de carrera en la Sprint del Gran Premio de San Pablo de Brasil

El argentino perdió el control de su auto en la séptima vuelta. Instantes antes había ocurrido lo mismo con Oscar Piastri en el mismo sector

El Gran Premio de Fórmula 1 vivió un momento de máxima tensión cuando, tras una serie de incidentes en pista, las autoridades optaron por mostrar la bandera roja y suspender temporalmente la competencia para garantizar la seguridad de los pilotos y permitir la remoción de los vehículos accidentados. Franco Colapinto no pudo terminar la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo en Brasil luego de perder el control en una curva durante la séptima vuelta y justo cuando estaba por quedar en el duodécimo lugar producto del despiste de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, el único de los tres que pudo volver a la pista.

Leer la nota completa
15:32 hsHoy

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

El piloto de Sauber perdió el control de su monoplaza en el final de la recta principal, pegó contra los muros y protagonizó un impactante suceso

Fue una jornada por demás accidentada en Brasil. La carrera Sprint que inició la actividad del sábado se realizó con una pista que tuvo algunos sectores con agua por la lluvia que cayó en la previa: Franco Colapinto, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto padecieron esas condiciones.

Leer la nota completa
15:32 hsHoy

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

El piloto argentino perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros. Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg también tuvieron problemas

Lando Norris fue el ganador de una carrera sprint del Gran Premio de San Pablo que tuvo a los accidentes como protagonistas. El británico sumó ocho puntos, alcanzó las 365 unidades y le saca nueve de diferencia a su compañero y principal competidor, Oscar Piastri. El australiano debió abandonar en la sexta vuelta tras perder el control del coche cuando iba tercero.

Leer la nota completa
15:31 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la clasificación para la carrera del domingo en el Gran Premio de San Pablo.

Franco Colapinto deberá arreglar su
Franco Colapinto deberá arreglar su Alpine para poder competir en la clasificación

Temas Relacionados

Franco ColapintoFormula 1F1 hoyF1Gran Premio de BrasilGP de San PabloAlpinePierre GaslyGabriel bortoletoOscar Piastri

Últimas noticias

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

El piloto argentino perdió el control de su monoplaza en la sexta vuelta e impactó contra los muros. Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg también tuvieron problemas

Lando Norris ganó una accidentada

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

El piloto de Sauber perdió el control de su monoplaza en el final de la recta principal, pegó contra los muros y protagonizó un impactante suceso

El espeluznante accidente del brasileño

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

El argentino no logró controlar su monoplaza y chocó en la sexta vuelta. Segundos antes, Piastr y Hülkenberg se accidentaron en el mismo sector

Franco Colapinto habló tras el

La explicación de Antonelli tras el triple despiste de Colapinto, Piastri y Hülkenberg: “Se derramó mucha agua a la pista”

El piloto italiano de Mercedes se refirió a lo acontecido en la vuelta 6 de la sprint del GP de Brasil

La explicación de Antonelli tras

El despiste de Franco Colapinto que lo dejó afuera de carrera en la Sprint del Gran Premio de San Pablo de Brasil

El argentino perdió el control de su auto en la séptima vuelta. Instantes antes había ocurrido lo mismo con Oscar Piastri en el mismo sector

El despiste de Franco Colapinto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Llegó la salvación a la

Llegó la salvación a la humanidad: estos son los empleados que nunca serán remplazados por la IA

La Noche de los Museos en Buenos Aires: barrio x barrio, todos los espacios culturales que estarán abiertos con entrada gratuita

Funeral tumbero en La Plata: la despedida a un ladrón de 15 años asesinado en un ataque a tiros

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en diciembre y a cuánto en 2026, según los principales analistas de mercado

Quién es el joven acusado de matar a la estudiante en la residencia de San Telmo

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky volvió a pedir a

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

El Museo Grammy abrirá una exposición dedicada a Selena Quintanilla a tres décadas de su fallecimiento

George Clooney reveló qué actores jóvenes podrían convertirse en las próximas grandes estrellas de Hollywood

La aerolínea Southwest canceló más de 100 vuelos en EEUU debido a las reducciones de la FAA

Tras el millonario robo, el Louvre anuncia plan urgente de modernización y seguridad

DEPORTES

Lando Norris ganó una accidentada

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

La explicación de Antonelli tras el triple despiste de Colapinto, Piastri y Hülkenberg: “Se derramó mucha agua a la pista”

El despiste de Franco Colapinto que lo dejó afuera de carrera en la Sprint del Gran Premio de San Pablo de Brasil