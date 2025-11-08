Deportes

El despiste de Franco Colapinto que lo dejó afuera de carrera en la Sprint del Gran Premio de San Pablo de Brasil

El argentino perdió el control de su auto en la séptima vuelta. Instantes antes había ocurrido lo mismo con Oscar Piastri en el mismo sector

El Gran Premio de Fórmula 1 vivió un momento de máxima tensión cuando, tras una serie de incidentes en pista, las autoridades optaron por mostrar la bandera roja y suspender temporalmente la competencia para garantizar la seguridad de los pilotos y permitir la remoción de los vehículos accidentados. Franco Colapinto no pudo terminar la carrera Sprint del Gran Premio de San Pablo en Brasil luego de perder el control en una curva durante la séptima vuelta y justo cuando estaba por quedar en el duodécimo lugar producto del despiste de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg, el único de los tres que pudo volver a la pista.

La secuencia crítica se desencadenó en la sexta vuelta, cuando Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto sufrieron despistes en el mismo sector del circuito. El piloto argentino, Colapinto, transmitió tranquilidad al declarar: “Estoy bien”, según informaron las autoridades de la carrera. Sin embargo, tanto el australiano Piastri como el sudamericano Colapinto se vieron obligados a abandonar la competencia debido a los daños sufridos en sus monoplazas.

Desde el equipo Alpine informaron a través de las redes sociales oficiales: “Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta”. El coche será evaluado por sus daños, pero el argentino estaría en condiciones de protagonizar la clasificación.

A través de las redes, la agencia de representación de Colapinto también compartió un mensaje: “Final desgarrador para la carrera de velocidad de Franco, ¡pero lo único que importa es que está bien!“.

La magnitud de los incidentes llevó a la intervención del safety car, que ingresó a la pista para controlar la situación y proteger a los pilotos restantes. Poco después, en la séptima vuelta, la dirección de carrera tomó la decisión de detener la prueba con bandera roja, permitiendo así la retirada segura de los vehículos involucrados y la revisión del estado del trazado.

Minutos después del accidente, Colapinto habló: “Una pena, la verdad que no entiendo bien por qué perdí (el control del) auto. Había un poco de agua o algo y de una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender y ojalá que puedan arreglar el auto, creo que hay bastantes daños. Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Está complicado. Varios se fueron ahí, hicieron un trompo. Fue un poco raro el grip de una vuelta a otra. A trabajar para la próxima, ojalá que puedan arreglar todo”.

El pilarense de 22 años había tenido un gran arranque ya que ganó dos posiciones rápidamente y pasó del puesto 16° al 14° tras la largada. Luego del triple despiste, la rápida reacción de los comisarios y la aplicación de los protocolos de seguridad permitieron evitar consecuencias mayores, aunque la jornada quedó marcada por la salida de pista de tres competidores en un mismo sector y la interrupción obligada de la carrera.

Después de la detención, los pilotos volvieron al asfalto y quien ganó la Sprint fue Lando Norris. Kimi Antonelli y George Russell lo acompañaron en el podio. Por su parte, Pierre Gasly (compañero de Colapinto), que había comenzado en el 13° lugar, terminó octavo y sumó un punto. Los otros que sumaron puntos fueron Max Verstappen (4°), Charles Leclerc (5°), Fernando Alonso (6°) y Lewis Hamilton (7°). En la última vuelta, el brasileño Gabriel Bortoleto protagonizó un fuerte choque y tuvo que abandonar.

De no mediar imponderables, la clasificación se llevará a cabo a partir de las 15 de este sábado. En tanto, la carrera del domingo comenzará a las 14 (horarios de Argentina y Brasil).

LAS IMÁGENES DEL REMOLQUE DEL COCHE DE FRANCO COLAPINTO

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)
(Miguel SCHINCARIOL / AFP)
(Miguel SCHINCARIOL / AFP)
(Miguel SCHINCARIOL / AFP)
(Miguel SCHINCARIOL / AFP)
(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

