Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

08 Nov, 2025 04:35 a.m. EST
DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL
Sábado 8 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)
Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)
Domingo 9 de noviembre
Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
<br>
Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1:
Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:
Los neumáticos del Gran Premio de Brasil:
Los últimos cinco ganadores del Gran Premio de Brasil
- 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – George Russell (Mercedes)
- 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
Los últimos cinco polemans en el Gran Premio de Brasil
- 2024 – Lando Norris (McLaren)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Kevin Magnussen (Haas)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
EL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE BRASIL:
¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.
Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 7, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Ricardo Moraes