Deportes

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino, que fue confirmado por Alpine para la temporada 2026, buscará avanzar posiciones en Interlagos

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

<br>

09:35 hsHoy

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1:

09:30 hsHoy

Tabla de posiciones del campeonato de constructores de la Fórmula 1:

09:29 hsHoy

Los neumáticos del Gran Premio de Brasil:

09:20 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del Gran Premio de Brasil

  • 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – George Russell (Mercedes)
  • 2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
09:15 hsHoy

Los últimos cinco polemans en el Gran Premio de Brasil

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Kevin Magnussen (Haas)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Max Verstappen (Red Bull)
09:12 hsHoy

EL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DE BRASIL:

09:05 hsHoy

¡Bienvenidos! Franco Colapinto volverá a tener actividad al mando de su Alpine en una de las fechas más esperadas para los fanáticos en el Gran Premio de Brasil en Interlagos.

Formula One F1 - Sao
Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 7, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Ricardo Moraes

