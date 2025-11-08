El espeluznante accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en la última vuelta de la sprint del GP de San Pablo

Fue una jornada por demás accidentada en Brasil. La carrera Sprint que inició la actividad del sábado se realizó con una pista que tuvo algunos sectores con agua por la lluvia que cayó en la previa: Franco Colapinto, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto padecieron esas condiciones.

El australiano fue el primer en perder el control de su monoplaza en la sexta vuelta, segundos antes de que el alemán y el argentino también sufrieran por el poco agarre en ese sector. Sin embargo, la imagen más preocupante del día se dio en la última de las 24 vueltas de la sprint: el brasileño perdió el dominio del Sauber en el final de la recta principal y vivió un espeluznante choque.

“Tras un accidente al final de la carrera sprint, Gabriel se encuentra bien y está siendo trasladado al Centro Médico del circuito por precaución”, informó su escudería en las redes sociales ante la preocupación por lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...