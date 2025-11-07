Simeone se metió en la polémica por la ausencia de Julián Álvarez en los The Best: “Es uno de los mejores”

Diego Simeone se refirió a la ausencia de Julián Álvarez a la nominación para los premios The Best

Luego de la decisión de la FIFA en no incluir a Julián Álvarez entre los 22 futbolistas que competirán por el premio The Best 2025 al mejor de la temporada, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dio su opinión y destacó el trabajo que viene realizando el delantero argentino en el equipo.

En la conferencia de prensa previa al duelo que afrontará mañana el Colchonero ante el Levante como local por la fecha 12 de La Liga de España, el Cholo hizo un breve comentario ante una pregunta por la ausencia de la Araña en la nómina de los mejores jugadores del año, algo que causó sorpresa en el mundo futbolero.

“No soy el que termina tomando decisiones de si está o no está (en los premios The Best), pero yo entiendo lo que transmito: para nosotros es un jugador importantísimo, uno de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros y lo tenemos que cuidar. Ojalá nos siga dando todo lo que nos está dando, que es un montón. Sinceramente, con mucho respeto, me centro en el partido con Levante, un equipo que trabaja bien la parte defensiva y ha sacado partidos importantes adelante”, fue el comentario de Simeone ante los medios respecto al tema.

El club fijó su postura acerca de la llamativa ausencia de Julián Álvarez entre los finalistas para el galardón que entregará la FIFA a fin de año (fecha a confirmar) y que tiene solamente a Emiliano Dibu Martínez como exponente argentino en la categoría de mejor arquero. En un posteo en redes sociales, la cuenta del Atlético de Madrid en inglés publicó un video en el que se ven a los 22 jugadores nominados a The Best y una voz de fondo que dice: “El mundo entero parece estar haciéndose la misma pregunta... ¿Dónde está el Hombre Araña?“. Además, desde el usuario del Aleti en X (ex Twitter) respondieron el posteo de la FIFA anunciando a los finalistas con los emojis de dos ojos mirando al costado y una araña.

La reacción del Atlético de Madrid ante la ausencia de Julián Álvarez a los premios The Best

La noticia tampoco cayó bien en parte del plantel del Atlético y Nicolás González, compañero de Julián en el club y la selección argentina, lanzó un breve y contundente mensaje en su cuenta de Instagram al publicar una historia en la que se ve una foto con el delantero de Calchín y la frase: “Claramente no entienden nada”.

Julián Álvarez lleva 71 partidos jugados en el Atlético de Madrid con 38 goles y 12 asistencias. Anteriormente, el campeón del mundo en Qatar 2022, tuvo otros pasos por el Manchester City (103 encuentros y 36 tantos) y River Plate (122 y 54).

El posteo del Atlético de Madrid respecto a la ausencia de Julián Alvarez en los premios The Best (@Atleti)

Volviendo a los premios The Best, en la categoría de mejor jugador del año, el Barcelona cuenta con tres representantes entre los once nominados: Lamine Yamal, Pedri y Raphinha. Por parte del Real Madrid, el referente es Kylian Mbappé, mientras que el principal favorito al galardón parece ser Ousmane Dembélé, actual poseedor del Balón de Oro con el París Saint-Germain. Además, el vigente campeón de la Champions League suma a la lista de nominados a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, consolidando su presencia en la élite del fútbol europeo. Las grandes ausencias son las de Vinicius Jr., quien fue el ganador del premio en la temporada pasada, y Julián Álvarez, el delantero argentino de gran momento en el Atlético Madrid.

El proceso de votación para los premios The Best 2025 de la FIFA comenzó el 6 de noviembre, permitiendo que capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros, periodistas y aficionados elijan a los próximos ganadores a través de la página oficial del organismo hasta el 28 de noviembre. Entre los nominados argentinos destacan el Dibu Martínez, candidato a mejor arquero, y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, postulado al Fan Award.