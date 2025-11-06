Deportes

Dibu Martínez y un hincha de Racing: los argentinos candidatos a los premios The Best y la polémica con Julián Álvarez

La FIFA dio a conocer en sus redes sociales la lista de los seleccionados

Ya están los nominados a los premios The Best (REUTERS/Valeriano Di Domenico)

El inicio del proceso de votación para los premios The Best 2025 de la FIFA marca un nuevo capítulo en la disputa por el reconocimiento a los mejores exponentes del fútbol mundial. Desde hoy y hasta el 28 de noviembre, capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros, periodistas especializados y aficionados podrán elegir a los próximos ganadores a través de la página oficial de la FIFA. Entre los nominados se encuentran Emiliano Dibu Martínez, a mejor arquero, y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing ternado al Fan Award.

Dibu, arquero del Aston Villa, aspira a repetir el reconocimiento que obtuvo en 2022 y 2024 como mejor guardameta del mundo. En esta ocasión, Martínez comparte la terna con arqueros de renombre internacional: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal) y Wojciech Szczęsny (Barcelona), entre otros. La competencia en la categoría de mejor arquero del año se presenta especialmente reñida, dada la calidad y trayectoria de los candidatos.

Por su parte, Ciganotto, hincha de la Academia, fue nominado al Premio The Best a la Afición de la FIFA por una travesía singular: viajó a dedo desde Argentina hasta Río de Janeiro para presenciar la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. Este gesto lo posicionó entre los finalistas junto a Manolo el del Bombo, figura emblemática de la hinchada española, y los seguidores del Zakho iraquí.

Ciganotto, el hincha de Racing nominado a los The Best

En la categoría de mejor jugador del año, el Barcelona cuenta con tres representantes entre los once nominados: Lamine Yamal, Pedri y Raphinha. Por parte del Real Madrid, el referente es Kylian Mbappé, mientras que el principal favorito al galardón parece ser Ousmane Dembélé, actual poseedor del Balón de Oro con el París Saint-Germain. Además, el vigente campeón de la Champions League suma a la lista de nominados a Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, consolidando su presencia en la élite del fútbol europeo. Las grandes ausencias son las de Vinicius Jr., quien fue el ganador del premio en la temporada pasada, y Julián Álvarez, el delantero argentino de gran momento en el Atlético Madrid.

En la rama femenina, la FIFA ha seleccionado a diecisiete candidatas, con un claro predominio español: Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Patri Guijarro integran el grupo de cinco españolas nominadas. El resto de la lista internacional incluye a Sandy Baltimore, Nathalie Björn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Alessia Russo y Leah Williamson.

El Dibu ya ganó el el premio en dos ocasiones (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En el rubro de entrenadores, el técnico azulgrana Hansi Flick y el español Luis Enrique (PSG) figuran entre los candidatos a mejor DT del año, acompañados por Mikel Arteta, Javier Aguirre, Arne Slot, Enzo Maresca y Roberto Martínez. Para el galardón femenino, compiten Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS THE BEST

Premio The Best al Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
  • Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
  • Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
  • Pedri, España y Barcelona
  • Raphinha, Brasil y Barcelona
  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
  • Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

  • Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
  • Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
  • Aitana Bonmatí, España y Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
  • Mariona Caldentey, España y Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
  • Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
  • Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
  • Patri Guijarro, España y Barcelona
  • Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
  • Lauren James, Inglaterra y Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
  • Clàudia Pina, España y Barcelona
  • Alexia Putellas, España y Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre, México
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, París Saint-Germain
  • Hansi Flick, Barcelona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martínez, Portugal
  • Arne Slot, Liverpool

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renée Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra

Premio The Best al Arquero de la FIFA

  • Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC
  • Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City
  • Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
  • Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich
  • David Raya, España y Arsenal
  • Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán
  • Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG)
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
  • Aficionados del Zakho (IRQ)

The BestAlejandro CiganottoFIFAEmiliano MartínezDiu MartínezJulián Álvarezdeportes-argentina

