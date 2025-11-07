El comunicado de AFA tras la reunión con los dirigentes de San Lorenzo

Otra reunión entre la AFA y dirigentes de San Lorenzo que no llega a buen puerto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que, tras una nueva ronda de conversaciones con la dirigencia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, no se alcanzó un acuerdo sobre el futuro político e institucional de la entidad. La reunión, celebrada en el Predio Lionel Andrés Messi, juntó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con los integrantes de la Comisión Directiva y la Asamblea del club, tenía como objetivo encontrar consensos que permitan definir un rumbo para la institución.

A pesar de los intentos de la AFA por facilitar un entendimiento, las partes no lograron establecer un proyecto político que beneficie a San Lorenzo. Esta falta de consenso obliga a la casa madre del fútbol argentino a intervenir en el proceso de toma de decisiones. Según el comunicado oficial, en los próximos días será la AFA quien determine los pasos a seguir, siempre en el marco de las vías estatutarias y en cumplimiento de la resolución judicial vigente.

Hay que recordar que, a principios de octubre, la Justicia declaró “irregular” la acefalía en la institución de Boedo y Marcelo Moretti volvió a la presidencia. La Cámara Civil N° 51 dispuso el regreso del pope azulgrana, revocó la decisión que había dejado vacante la conducción y suspendió la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria, devolviendo a Moretti el control del club en medio de una fuerte controversia interna y cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato.

Se complica la situación política en San Lorenzo: AFA tomaría medidas en los próximos días

Esto llevó al disgusto generalizado entre los socios y fanáticos, que se manifestaron en contra de esta medida y protestaron en la sede de Avenida La Plata a los pocos días, alertados por la presencia de Moretti en el edificio. Una vez que se liberó el lugar y con un escudo policial, el presidente se retiró de forma rauda y cubierto por los efectivos de seguridad. Se subió a un móvil policial y abandonó el lugar.

La situación institucional de San Lorenzo permanece así en un estado de indefinición, a la espera de que la AFA adopte medidas que permitan encauzar la vida política del club, respetando los procedimientos legales y estatutarios establecidos.

Por otra parte, el equipo disputará esta noche su encuentro válido por la Fecha 15 del Torneo Clausura ante Central en Rosario. El Ciclón está en zona de clasificación a los octavos de final del certamen, al mismo tiempo que pelea por sellar el pase a la Sudamericana 2026 y sueña con meterse a la Libertadores del año próximo vía Tabla Anual.

EL COMUNICADO OFICIAL

En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad.

Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente.