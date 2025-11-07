Deportes

San Lorenzo y Rosario Central abren la fecha 15 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito: hora, TV y formaciones

Desde las 21, el Ciclón y el Canalla afrontarán un duelo clave en la Zona B. Transmitirá TNT Sports

El Gigante de Arroyito será el escenario donde Rosario Central buscará consolidar su dominio en la Zona B del Torneo Clausura, mientras que San Lorenzo intentará asegurar su clasificación a los octavos de final y un lugar en la Copa Sudamericana de la próxima temporada. El encuentro, programado para las 21, contará con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión televisiva estará a cargo de la señal TNT Sports.

El conjunto dirigido por Ariel Holan atraviesa una campaña sobresaliente: es el único invicto del campeonato doméstico, con ocho victorias —seis de ellas consecutivas— y seis empates. Este rendimiento le permitió asegurarse el primer puesto de la tabla anual, el acceso a la Copa Libertadores 2026 y quedar a un paso de sellar el liderazgo de su grupo. La presencia de Ángel Di María es garantía de buen fútbol y su talento estará acompañado con el aporte de jugadores interesantes como Franco Ibarra, Alejo Véliz e Ignacio Malcorra.

Por su parte, el Ciclón llega al compromiso tras confirmar su recuperación con un segundo triunfo consecutivo, logrado como local ante Deportivo Riestra por la mínima diferencia. El equipo de Damián Ayude se encuentra a una victoria de garantizar su pase a la siguiente fase y, dependiendo de otros resultados, podría también asegurar su participación en la próxima Copa Sudamericana. En el ataque, la dupla formada por Alexis Cuello y Facundo Gulli se ha consolidado como una de las claves del Cuervo, mientras que Gastón Hernández y Nicolás Tripicchio aportan solidez en la base del conjunto azulgrana.

El historial entre ambos equipos marca que se han enfrentado en 163 ocasiones en los últimos 86 años. Durante todo ese tiempo, la Academia consiguió 49 victorias frente a las 61 de San Lorenzo. Además, empataron en 53 ocasiones.

El último antecedente se remonta al Apertura que se disputó en el primer semestre de año, cuando el Canalla se impuso por la mínima diferencia en el Nuevo Gasómetro, gracias al gol de Enzo Copetti.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun, Agustín Sández, Juan Komar, Facundo Mallo, Emanuel Coronel, Franco Ibarra, Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Santiago Lopéz, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Ariel Holan

San Lorenzo: Orlando Gill, Elias Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude

Hora: 21:00

TV: TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Gigante de Arroyito

