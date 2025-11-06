Deportes

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

La Lepra mendocina se impuso por penales a Argentinos y conquistó la Copa Argentina. El listado con los más ganadores del fútbol argentino

Los cinco equipos más ganadores
Los cinco equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino

Independiente Rivadavia se impuso por penales a Argentinos Juniors y conquistó la la Copa Argentina 2025. En el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, igualaron 2-2 en una final electrizante, pero en la definición desde los doce pasos La Lepra se llevó el triunfo por 5-3. El conjunto mendocino, que venía de eliminar en semifinales a River Plate, logró el primer título de su historia y se aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Todos los campeones de la
Todos los campeones de la Copa Argentina

Esta Copa Nacional fue la número 127 de la AFA. Se tratan de competencias que se disputan de manera paralela a los Campeonatos de Liga desde 1900 con varias interrupciones a lo largo de la historia, pero siempre oficiales y homologadas por AFA.

Tabla de Copas Nacionales (Fuente:
Tabla de Copas Nacionales (Fuente: @rhdelfutbol)

En lo que respecta al ranking histórico de Copas Nacionales, Boca Juniors lidera con 17, seguido por River Plate (16), Racing Club (15), Independiente (9), Huracán (8), Rosario Central (7), Estudiantes de La Plata (5), Newells’ (3), Lanús (3), Vélez (3), San Lorenzo (2) y Arsenal (2), entre otros.

Si se toman en cuenta todos los títulos de la historia, sumando Ligas, Copas Nacionales e internacionales, contando el amateurismo y profesionalismo, Boca Juniors lidera el listado con 74, seguido por River Plate (72) e Independiente (45). Detrás aparece Racing con 41 y San Lorenzo con 22.

Tabla histórica de títulos del
Tabla histórica de títulos del fútbol argentino

Siguiendo en materia internacional, Boca Juniors también lidera con 22, seguido por Independiente (20) y River Plate (18). Más atrás, aparecen Racing (8), Estudiantes (6), San Lorenzo (5), Vélez (5), Lanús (2), Argentinos Juniors (2), Arsenal (2) y Defensa y Justicia (2), Rosario Central y Talleres de Córdoba (1).

Todos los logros publicados en los gráficos son el recuento de los Títulos Oficiales homologados por la AFA desde que el fútbol es oficial en la Argentina (1891-2024), tal como están publicados en la Web Oficial de la casa madre de nuestro fútbol, indicó Revisionismo Fútbol.

TODAS LAS TABLAS DE TÍTULOS DEL FÚTBOL ARGENTINO (COPAS NACIONALES Y LIGAS)

  • CAMPEONES COPAS NACIONALES DE AFA

Boca Juniors 17

River Plate 16

Racing 15

Independiente 9

Huracán 8

Rosario Central 7

Estudiantes de La Plata 5

Newell’s 5

Lanús 3

Vélez 3

Arsenal 2

San Lorenzo 2

Atlanta 1

Banfield 1

Central Córdoba (R) 1

Colón 1

Estudiantes (BA) 1

Gimnasia (LP) 1

Nueva Chicago 1

Patronato 1

Quilmes 1

San Martín (T) 1

Sportivo Barracas 1

Tiro Federal 1

Tigre 1

Atlético Tucumán 1

Central Córdoba (SdE) 1

Talleres de Córdoba 1

Independiente Rivadavia 1

  • TÍTULOS LOCALES DE AFA (LIGAS MÁS COPAS NACIONALES)

River 54 (38 Ligas/16 Copas)

Boca 52 (35/17)

Racing 33 (18/15)

Independiente 25 (16/9)

Alumni A.C. 18 (10/8)

San Lorenzo 17 (15/2)

Vélez 14 (11/3)

Huracán 13 (5/8)

Estudiantes 11 (6/5)

Rosario Central 11 (4/7)

Newell’s 9 (6/3)

Lanús 5 (2/3)

