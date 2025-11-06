Deportes

Cómo quedó la lucha por clasificar a la Libertadores 2026 tras el título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia

Luego del boleto que selló la Lepra mendocina ante Argentinos, cómo seguirá la pelea por entrar al máximo certamen continental

Independiente Rivadavia venció por penales
Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors y se consagró campeón de la Copa Argentina (Fotobaires)

Independiente Rivadavia ganó el primer título de su historia en el fútbol grande del país al imponerse en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La Lepra mendocina no solamente bordará una estrella de copa nacional a su escudo, sino que además sacó un boleto a la próxima Copa Libertadores, certamen continental que ya tenía clasificados a Platense (campeón del Apertura 2025) y Rosario Central (vía Tabla Anual).

¿Cómo seguirá la batalla por los últimos tres cupos para la Libertadores 2026? El próximo en asegurar su participación será el equipo que culmine en el segundo puesto de la Tabla Anual, que hoy le pertenece a Boca Juniors. Si el Xeneize gana el Superclásico que disputará este domingo en la Bombonera ante River Plate, los de Claudio Úbeda se clasificarán automáticamente ya que no podrán ser superados en la Anual por el Millonario ni ningún otro rival.

El siguiente clasificado será el elenco que culmine tercero en la Tabla Anual, algo que se definirá muy probablemente en la última jornada de la fase regular. Esa plaza le corresponde hoy a River, que tiene 52 puntos, y es seguido de cerca por Argentinos (51), Deportivo Riestra (51) y San Lorenzo (49). Hay que aclarar que al igual que ocurrió con Boca en 2024, el tercero de la acumulada tendrá que afrontar la Fase 2 de la Libertadores y no irá a la fase de grupos de forma directa.

El campeón del Torneo Clausura 2025 se quedará con el cupo restante y el pase a la fase de grupos de la Libertadores 2026 como “ARGENTINA 2”. A saber: si Platense, Rosario Central o alguno de los otros dos mejores clasificados de la Anual se consagran en el Clausura, entonces se liberará una plaza en la general (Independiente Rivadavia ya no tiene chances de clasificarse a octavos del torneo). Es decir que el tercero de la Anual se clasificará a la fase de grupos y el cuarto disputará el repechaje. Lo mismo ocurrirá con los clasificados a la Sudamericana (en lugar del noveno, el último en ingresar sería el décimo).

LOS ARGENTINOS CLASIFICADOS A LA LIBERTADORES 2026

ARGENTINA 1: Platense (campeón Apertura 2025)

ARGENTINA 2: campeón Clausura 2025

ARGENTINA 3: Independiente Rivadavia (campeón Copa Argentina)

ARGENTINA 4: Rosario Central (1° Tabla Anual)

ARGENTINA 5: 2° Tabla Anual

ARGENTINA 6: 3° Tabla Anual

