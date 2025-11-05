Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de TyC Sports

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors, correspondiente a la final de la Copa Argentina.

La Lepra y el Bicho se verán las caras este miércoles 5 de noviembre, desde las 21.10, en el estadio Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Adrián Delbarba y Walter Ferreyra. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Pablo Dóvalo.

La Lepra mendocina, que viene de caer por 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata por el Torneo Clausura (se ubica 13° en la Zona A, a siete de ingresar a los playoffs), comenzó su camino en la Copa Argentina con una victoria por 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Luego, doblegó por penales a Platense, superó 2-1 a Central Córdoba de Rosario, se impuso por 3-1 ante Tigre y venció por penales a River Plate.

