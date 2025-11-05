Deportes

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Bicho se verán las caras por en Córdoba por la final del certamen federal. Desde las 21.10, por TyC Sports

Guardar

Horario y dónde ver Independiente Rivadavia-Argentinos Juniors:

El partido se podrá ver a través de TyC Sports

21.10 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.10 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.10 Ecuador, Colombia y Perú

18.10 México

13:00 hsHoy

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

La Lepra mendocina, que viene de caer por 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata por el Torneo Clausura (se ubica 13° en la Zona A, a siete de ingresar a los playoffs), comenzó su camino en la Copa Argentina con una victoria por 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Luego, doblegó por penales a Platense, superó 2-1 a Central Córdoba de Rosario, se impuso por 3-1 ante Tigre y venció por penales a River Plate.

12:43 hsHoy

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

12:40 hsHoy

La Lepra y el Bicho se verán las caras este miércoles 5 de noviembre, desde las 21.10, en el estadio Juan Domingo Perón (Instituto de Córdoba). El árbitro principal será Nicolás Ramírez, mientras que sus asistentes serán Adrián Delbarba y Walter Ferreyra. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Pablo Dóvalo.

12:36 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors, correspondiente a la final de la Copa Argentina.

Temas Relacionados

Independiente RivadaviaArgentinos JuniorsCopa Argentina

Últimas noticias

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

El mediocampista de los Red se refirió al joven talento argentino de la Casa Blanca

Tras anotar el gol del

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

El reconocido periodista deportivo reveló que el ex mandatario se comunicó con él durante la Copa del Mundo en Medio Oriente

Tití Fernández reveló los mensajes

Sin lugar en la Fórmula 1, Jack Doohan dejaría Alpine y podría competir contra otro destacado piloto argentino

El corredor australiano de 22 años podría recalar en la Super Fórmula japonesa que tiene entre sus figuras a Sacha Fenestraz

Sin lugar en la Fórmula

Inter, Chelsea, Barcelona y Manchester City salen a la cancha en el cierre de la fecha 4: la agenda de la Champions League

Las potencias europeas necesitan sumar de a tres para seguir en la lucha por la clasificación directa a octavos de final

Inter, Chelsea, Barcelona y Manchester

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

La propuesta de Arsène Wenger, que busca devolver la emoción al gol y modificar la táctica defensiva, será votada por la IFAB y podría cambiar para siempre el arbitraje en el fútbol internacional

La “Ley Wenger”: el fuera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Milei reúne a más de

Milei reúne a más de 100 legisladores en Casa Rosada para mostrar fuerza política antes de discutir las reformas

Llega la Noche de las Disquerías, con descuentos y lanzamientos exclusivos

Qué significa USB y por qué se dice que llegó el final de su uso en el mundo

La inesperada confesión de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó con un beso en vivo

Cómo obtener el certificado único de discapacidad en noviembre 2025

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Bélgica: el gobierno

Alerta en Bélgica: el gobierno convocó el consejo de seguridad tras el cierre del aeropuerto de Bruselas por drones

Higgins y González se enfrentarán en segunda vuelta por la alcaldía de Miami

Resultados Mega Millions 4 de noviembre 2025: ganadores y multipler

Un avión de carga de UPS se estrelló y explotó al despegar del aeropuerto: siete muertos y once heridos

Japón despliega tropas en Akita ante ola de ataques de osos

DEPORTES

Tras anotar el gol del

Tras anotar el gol del triunfo ante Real Madrid, Alexis Mac Allister confesó el consejo que le dio a Franco Mastantuono

Tití Fernández reveló los mensajes que le envió el ex presidente Alberto Fernández para Messi durante el Mundial de Qatar

Sin lugar en la Fórmula 1, Jack Doohan dejaría Alpine y podría competir contra otro destacado piloto argentino

Inter, Chelsea, Barcelona y Manchester City salen a la cancha en el cierre de la fecha 4: la agenda de la Champions League

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026