Deportes

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos

La leyenda del deporte argentino subió una serie de postales de sus días de descanso en el país africano

Guardar
Una de las fotos que
Una de las fotos que compartió Sabatini de su viaje por Marruecos (Foto: @sabatinigaby)

Gabriela Sabatini es una de las máximas estrellas de la historia del deporte argentino y una de las principales referentes del tenis femenino a nivel mundial. Si bien está alejada de los grandes flashes, cada actividad pública que realiza abre la puerta a las muestras de cariño de sus fanáticos.

La ex jugadora de 55 años utiliza su cuenta personal de Instagram para mostrar esporádicamente distintos aspectos de su vida, alternando entre compromisos laborales muchas veces como embajadora y en espacios de descanso.

El último posteo que subió a su perfil seguido por más de 680 mil personas sorprendió por el destino: Gaby disfrutó algunos días de vacaciones en África. “Marruecos”, fue el escueto mensaje que escribió en sus redes sociales para subir 18 postales diferentes que tuvieron más de 43 me gusta. Entre los hashtag que colocó dejó algunas pistas de los sitios que visitó como Merzouga, Marrakech o el desierto de Sahara.

Una de las postales que
Una de las postales que subió Sabatini

Sabatini reparte su vida entre Buenos Aires, Miami y Suiza, aunque su base habitual es en Zurich donde aprovecha el tiempo para jugar al pádel, escalar, entrenar, practicar ciclismo o incluso navegar, tal cual mostró meses atrás en sus redes.

“Tengo buena genética. Empecemos por ahí, no. Porque eso ayuda mucho. Y después como muy sano. Con todos estos años aprendí a comer, a alimentarme, digamos. Qué es lo que mi cuerpo necesita y que me hace bien. Obviamente el deporte nunca lo dejé. Cuando dejé de jugar me puse a correr tres horas cada día más o menos. Me agarró un ataque por ese lado. Siempre hice mucho deporte. Después empecé con la bici. Hoy en día diría que es lo que más me gusta. Todos los días trato de mantenerme activa. Que bueno, eso como que lo necesito y es mi cable a tierra”, había contado sobre su estilo de vida.

Hace apenas algunas semanas, Sabatini ya había sido noticia porque se mostró jugando al pádel con el entrenador de fútbol Jürgen Klopp en el marco del Mallorca Women’s Championships, un título WTA 125 que la tuvo como embajadora. “Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo”, dijo por entonces la ex jugadora argentina.

La imagen final de este certamen fue también una muestra de alegría para el deporte nacional porque Sabatini fue la encargada de entregarle el trofeo de campeona a Solana Sierra, la jugadora de 21 años que está 67° del ranking WTA y es una de las principales promesas de la disciplina en el país. “He pasado unas semanas bastante malas, así que gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá”, expresó por entonces la flamante campeona, remarcando el aporte fundamental de Sabatini durante la semana de actividad. “La verdad que fue increíble poder compartir unos días con ella, que pueda verme jugar es algo súper especial para mí”, le dijo Solana horas más tarde a Infobae sobre Sabatini.

LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ SABATINI EN MARRUECOS

Temas Relacionados

Gabriela SabatiniMarruecos

Últimas Noticias

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 2 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Se iniciaron los comicios en las instalaciones del Monumental. La votación se extenderá hasta las 20. Ya pasaron por las urnas más de 2 mil personas

Las elecciones de River Plate,

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

El inglés Danny Williams se subió a un ring, pero perdió en el primer round y tuvo una actuación para el olvido

El campeón que había noqueado

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

Las figuras de la selección argentina compartieron en sus redes sociales los trajes que utilizaron para este particular día

Los sorprendentes looks de Cuti

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Fideo fue la gran figura en el 3-1 del Canalla con un tanto y una asistencia. “Todos los penales que tuvimos fueron claros”, dijo

El gol de penal de

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Diego Flores, Ilan Schanider y Faustino Oro, junto a 206 jugadores, participarán de la XI Copa del Mundo en Goa (India), que repartirá 2 millones de dólares en premios. Nunca un ajedrecista argentino logró superar la 3ª rueda

Arranca el Mundial de Ajedrez
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 2 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

TELESHOW
Emily Armstrong conmovió a la

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

INFOBAE AMÉRICA

El oro del Comando Vermelho

El oro del Comando Vermelho se convirtió en una amenaza social y medioambiental para la cumbre de la COP30

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada