El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos

Una de las fotos que compartió Sabatini de su viaje por Marruecos (Foto: @sabatinigaby)

Gabriela Sabatini es una de las máximas estrellas de la historia del deporte argentino y una de las principales referentes del tenis femenino a nivel mundial. Si bien está alejada de los grandes flashes, cada actividad pública que realiza abre la puerta a las muestras de cariño de sus fanáticos.

La ex jugadora de 55 años utiliza su cuenta personal de Instagram para mostrar esporádicamente distintos aspectos de su vida, alternando entre compromisos laborales muchas veces como embajadora y en espacios de descanso.

El último posteo que subió a su perfil seguido por más de 680 mil personas sorprendió por el destino: Gaby disfrutó algunos días de vacaciones en África. “Marruecos”, fue el escueto mensaje que escribió en sus redes sociales para subir 18 postales diferentes que tuvieron más de 43 me gusta. Entre los hashtag que colocó dejó algunas pistas de los sitios que visitó como Merzouga, Marrakech o el desierto de Sahara.

Una de las postales que subió Sabatini

Sabatini reparte su vida entre Buenos Aires, Miami y Suiza, aunque su base habitual es en Zurich donde aprovecha el tiempo para jugar al pádel, escalar, entrenar, practicar ciclismo o incluso navegar, tal cual mostró meses atrás en sus redes.

“Tengo buena genética. Empecemos por ahí, no. Porque eso ayuda mucho. Y después como muy sano. Con todos estos años aprendí a comer, a alimentarme, digamos. Qué es lo que mi cuerpo necesita y que me hace bien. Obviamente el deporte nunca lo dejé. Cuando dejé de jugar me puse a correr tres horas cada día más o menos. Me agarró un ataque por ese lado. Siempre hice mucho deporte. Después empecé con la bici. Hoy en día diría que es lo que más me gusta. Todos los días trato de mantenerme activa. Que bueno, eso como que lo necesito y es mi cable a tierra”, había contado sobre su estilo de vida.

Hace apenas algunas semanas, Sabatini ya había sido noticia porque se mostró jugando al pádel con el entrenador de fútbol Jürgen Klopp en el marco del Mallorca Women’s Championships, un título WTA 125 que la tuvo como embajadora. “Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo”, dijo por entonces la ex jugadora argentina.

La imagen final de este certamen fue también una muestra de alegría para el deporte nacional porque Sabatini fue la encargada de entregarle el trofeo de campeona a Solana Sierra, la jugadora de 21 años que está 67° del ranking WTA y es una de las principales promesas de la disciplina en el país. “He pasado unas semanas bastante malas, así que gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá”, expresó por entonces la flamante campeona, remarcando el aporte fundamental de Sabatini durante la semana de actividad. “La verdad que fue increíble poder compartir unos días con ella, que pueda verme jugar es algo súper especial para mí”, le dijo Solana horas más tarde a Infobae sobre Sabatini.

LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ SABATINI EN MARRUECOS