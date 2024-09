“Es mi cable a tierra”: Gabriela Sabatini reveló el secreto “para estar siempre igual” a los 54 años

Fede Coria junto a Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini deja boquiabiertos a los seguidores del tenis en cada aparición pública que realiza dentro de una cancha. A sus 54 años, la medallista plateada en Seúl 1988 luce un excelente físico seguido de un juego intacto, a pesar del paso del tiempo, y marca asombro por su constante vigencia que la hace ser tendencia en redes sociales con muchos elogios por parte del público.

Su excelente apariencia física motiva distintas consultas para saber cuál es el secreto, algo que fue revelado por la protagonista en una entrevista descontracturada junto al tenista argentino Federico Coria en su canal de YouTube. El actual 79° del mundo realizó un video de su participación en el US Open (fue eliminado en primera ronda), donde pudo dialogar con Gaby. “Miren con quién estoy. Tengo una alegría inmensa. Te quería agradecer por lo que hiciste como tenista por el tenis argentino. Y después también lo que hacés ahora como embajadora, como nos representas muy bien en todo el mundo, con una imagen intachable. Así que agradecerte. Y muchas gracias por regalarme estos minutos”, la presentó.

“Que lindas tus palabras. Estoy nerviosa”, respondió Sabatini y Coria le devolvió el comentario: “Yo estoy re cagado. No sabés cómo me tiembla la mano”. A continuación, le contó sobre una imagen publicada junto a ella, que databa de cuando él tenía 11 años. Eso disparó las risas de la ex número 3 del ranking. “La gente quiere saber cuál es el secreto para estar siempre igual”, interrogó el hermano de Guillermo Coria.

La foto de Federico Coria con Gabriela Sabatini cuando él tenía 11 años

A continuación, la ganadora del US Open 1990 se sinceró: “Tengo buena genética. Empecemos por ahí, no. Porque eso ayuda mucho. Y después como muy sano. Con todos estos años aprendí a comer, a alimentarme, digamos. Qué es lo que mi cuerpo necesita y que me hace bien”. En este sentido, Gabriela Sabatini añadió que siempre estuvo ligada a la práctica deportiva: “Obviamente el deporte nunca lo dejé. Cuando dejé de jugar me puse a correr tres horas cada día más o menos. Me agarró un ataque por ese lado”. Frente a esto, Coria remató: “Ahí está el secreto”.

Más adelante, la mujer manifestó: “Siempre hice mucho deporte. Después empecé con la bici. Hoy en día diría que es lo que más me gusta. Todos los días trato de mantenerme activa. Que bueno, eso como que lo necesito y es mi cable a tierra”.

Además, se refirió a su regreso al complejo de Flushing Meadows, donde ganó un partido de exhibición haciendo dupla con Juan Martín Del Potro enfrentando a la dupla compuesta por Andy Roddick y Caroline Wozniacki: “Lo que me pasa es que cambian tanto los estadios y los lugares que ya no queda nada. Ya me pasó con Roland Garros, Wimbledon un poco y acá también. De hecho, este estadio, el Arthur Ashe, nunca jugué, no estaba cuando yo gané el torneo, así que es nuevo para mí”.

“Yo creo que es la energía de Nueva York. A mí me encanta Nueva York, es una de mis ciudades favoritas y creo que siempre me contagió esa energía, ¿no? De hecho, jugué acá el Masters también en el Madison. Lo gané dos veces y eso tenía mucho que ver en mí, ¿no? Influía mucho el lugar donde estaba. Obviamente que entrar acá me da mucha emoción. Haber estado ahí en la cancha fue algo fuerte. Impresionante”, explicó después del compromiso jugado con Delpo.

La grabación, que se extendió por más de media hora, mostró el día a día de Federico Coria en el circuito y tuvo la aparición de distintas personalidades del pasado o el presente como el propio Del Potro y Federico Delbonis (campeones de Copa Davis), Franco Squillari, Solana Sierra (cayó en primera ronda) y Pablo Andújar (ex 32° del mundo).