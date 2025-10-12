Otro título para Solana Sierra: se consagró en el WTA 125 de Mallorca y recibió el trofeo en manos de Gabriela Sabatini

Solana Sierra se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca y recibió el trofeo en manos de Gabriela Sabatini (Crédito: Mallorca Women's Championships)

La argentina Solana Sierra se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca, se disputó sobre canchas de polvo de ladrillo, al derrotar en la final a la serbia Lola Radivojevic con un marcador de 6-3 y 6-1. Para la marplatense, fue su cuarto título de la temporada, el segundo en este tipo de competencias y asciende al puesto 71° de la WTA, asegurándose finalizar el año dentro del Top 100.

Sobre las instalaciones del Mallorca Country Club, el inicio de la final se vio demorado a causa de las constantes lluvias que azotaron la isla. En el comienzo del primer set, Sierra (quien ocupaba el puesto 86° del ranking WTA) fue la encargada de marcar el ritmo de la competencia. Logró quebrar el servicio de su rival en tres oportunidades, y cedió su saque solamente una vez para adelantarse en la pizarra por 6-3.

La contundencia de la tenista nacida en Mar de Plata hace 21 años, no detuvo su marcha en el segundo parcial. Con dos nuevas rupturas de saque, se colocó rápidamente 5-0, lo que significó un golpe de nocaut para la serbia Radivojevic (173°). La europea poco pudo demostrar dentro de la cancha y terminó perdiendo por 6-1 en una hora y 19 minutos de juego.

La argentina Solana Sierra alcanzó su cuarto título de la temporada en el WTA 125 de Mallorca (Crédito: Mallorca Women's Championships)

Este 2025 es, sin dudas, el mejor año como tenista profesional de la marplatense. Tras un par de meses irregulares, esta semana retomó la senda del triunfo, volvió a encontrarse con buenas sensaciones dentro de la cancha y terminó consagrándose campeona del certamen mallorquín.

Atrás quedó la histórica cuarta ronda alcanzada en Wimbledon, donde ingresó al cuadro principal como lucky loser y logró tres victorias consecutivas ante importantes jugadoras: la australiana Olivia Gadecki, la británica Katie Boulter y la española Cristina Bucsa. Aquel resultado en el All England Lawn Tennis Club no solo significó un quiebre anímico, sino que le permitió acceder por primera vez al Top 100 del circuito femenino.

El camino de Sierra hasta la final de Mallorca tuvo su paso por Norteamérica y Sudamérica. Previamente a su llegada a la isla, la argentina jugó el Masters 1000 de Cincinnati, pero cayó en la primera ronda del cuadro principal como lucky loser. Posteriormente, alcanzó la segunda ronda del WTA 250 de Cleveland, sumando su primera victoria en este tipo de competencias. Su paso por el US Open culminó con una temprana caída ante la experimentada rumana Sorana Cirstea, y finalmente, llegó a cuartos de final en el WTA 125 de Sao Paulo.

La argentina Solana Sierra se consagró campeona del WTA 125 de Mallorca al derrotar en la final a la serbia Lola Radivojevic (Crédito: Mallorca Women's Championships)

Con la corona en Mallorca, la argentina alza su cuarto título del año y repite el éxito en la categoría WTA 125, tras haber levantado la copa en Antalya, Turquía, a principios de la temporada.

El emotivo momento de la coronación se produjo con un momento simbólico y especial para todo el tenis argentino: la mejor jugadora de la historia del país, Gabriela Sabatini, fue la encargada de hacer entrega del trofeo.

Sierra, visiblemente emocionada, tomó el micrófono y se refirió a las dificultades recientes. “He pasado unas semanas bastante malas, así que gracias a mi equipo por estar acá siempre. He disfrutado mucho de este torneo, y ha sido una ayuda importante tener a Gabriela acá”, expresó la flamante campeona.