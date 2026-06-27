Cómo operaba la banda que vendía entradas falsas para ver a Boca y qué dice la Justicia sobre el vínculo con la barra

Entre el material secuestrado había banderas con referencias a la barra de Boca, que niega su participación

La reventa de entradas en el mundo del fútbol es un negocio fabuloso. De las barras sobre todo y también de algunos inescrupulosos con relaciones con las peñas de los clubes y vinculaciones políticas en todas las instituciones. Se está viendo en este Mundial lo que están pidiendo por un ticket para ver a la Selección cuando juegue el próximo viernes en Miami con precios que no bajan de los 3500 dólares. Y en el ámbito local es una constante ir a los estadios de los equipos grandes y encontrarse con la torre de babel: turistas que hablan idiomas que hace imposible pensar que sean socios que adquirieron abonos o tickets por vías legales, más cuando el estadio está virtualmente agotado.

En medio de todo esto hay pocas investigaciones por reventa de entradas en la Argentina, un punto que nadie parece tocar con mucha intensidad. Pero esta vez fue distinto: hubo una investigación que nació a partir de una estafa para ingresar a la Bombonera que terminó con allanamientos, procesados y la aplicación de derechos de admisión por cuatro años para cualquier evento deportivo.

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La causa se inició por la denuncia de un turista mexicano estafado

La historia comenzó el 9 de noviembre del año pasado. Ese día se jugaba el superclásico del torneo Clausura que terminaría ganando Boca dos a cero con goles de Zeballos y Merentiel. Un turista mexicano pagó 700 dólares por una popular que ni siquiera salían a la venta, porque eran todas para socios. La víctima contactó a una persona que ofrecía entradas y pactó con él la entrega el día del partido a unos 600 metros de la Bombonera. Tras la operación fue contento a la puerta 14 que lleva a la segunda bandeja que da a Casa Amarilla y descubrió que lo habían estafado: los tickets eran falsos.

Allí mismo había policías de la ciudad de la división de Conductas Delictivas en Eventos Masivos que lo llevaron a hacer la denuncia pertinente. Y la causa quedó radicada en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 46, a cargo del doctor Jorge Anselmo De Santo. A partir de ese momento y durante seis meses se hizo un trabajo de campo que incluyó seguimientos en los partidos de local del equipo que dirigía Claudio Ubeda y también digital sobre los múltiples sitios que ofrecen entradas para ver a Boca. Y se descubrió una organización dispuesta a lucrar con los turistas extranjeros que tenía varias sedes. Una en Capital Federal, en el barrio de La Boca, en la calle Olavarría muy cerca del estadio. Otra en Provincia de Buenos Aires, con sede Lanús en la calle José María Moreno al 3700 y una tercera en la localidad santafesina de Villa Cañás. Con esos informes se pidió colaboración a la Justicia de Santa Fe y también al departamento judicial de Avellaneda Lanús para realizar los tres allanamientos en forma inmediata y al mismo tiempo.

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Parte de lo incautado en los allanamientos

Y el resultado fue impactante: en Villa Cañás no sólo se dio con la persona que presuntamente está vinculado al hecho, cuyas iniciales son D.G.P, sino que se encontraron entradas de protocolo válidas de distintos partidos del Xeneize y también una bandera con el escudo y los colores azul y oro y la leyenda con la que se identifica la barra: Jugador Nro.12 y la frase “Como no somos los únicos decidimos ser los mejores”. En la cúpula de La Doce dicen que no tienen nada que ver y que cualquiera puede hacer una bandera con esas leyendas. En la Justicia confirmaron que no hay involucrados por el momento ninguno de los integrantes conocidos de la barra brava.

Por otro lado en el allanamiento en Lanús se incautaron tickets apócrifos, varios celulares y quedó imputada una mujer identificada con las iniciales T.F.C. Ambas personas quedaron a disposición de la Justicia. Mientras que el allanamiento del barrio de La Boca terminó con resultado negativo.

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Al mismo tiempo y a partir de estos procedimientos, la Secretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad a cargo de Juan Manuel Castrilli dispuso la sanción administrativa máxima para ambas personas: fueron incluidos en el listado de derecho de admisión que les impide ingresar a cualquier evento futbolístico del país por un período de 18 meses que vence recién el 17 de junio de 2030.

Ahora la expectativa pasa por ver qué dirán en sus declaraciones indagatorias los dos imputados por el caso. Porque desde hace tiempo los socios se vienen quejando de que mientras no se consiguen tickets oficiales, la reventa estalla en cada partido para todos los sectores del estadio, tanto las plateas como las bandejas populares que dan al Riachuelo y a Casa Amarilla. Más que nada se espera la palabra de la persona allanada en Santa Fe, porque la presencia en su hogar de entradas de protocolo puede hacer que la investigación crezca a niveles insospechados. O no, teniendo en cuenta el secreto a voces que es la reventa de entradas en el fútbol argentino y que jamás ha hecho mella en un negocio que involucra a todas las capas del mundo de la redonda.

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