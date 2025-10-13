Los videos y fotos de Gabriela Sabatini y Jürgen Klopp como pareja en una exhibición de pádel: “Ella es una mujer increíble”

Ambos fueron pareja en un partido de paddle

El pádel se ha transformado en la elección perfecta para muchos deportistas que buscan un momento de disfrute por fuera a los flashes de sus disciplinas profesionales. Lionel Messi y Franco Colapinto son fieles exponentes de esta rutina, que tiene a muchos adeptos a lo largo del planeta, y que facilitó un crossover entre dos personalidades muy reconocidas en cada uno de sus trabajos, dentro de una cancha de fútbol y otra de tenis.

Jürgen Klopp y Gabriela Sabatini fueron los invitados estelares en la jornada del sábado del Mallorca Women’s Championships, un título WTA 125. En el marco de la competición, ambos fueron parte de una exhibición de pádel, que tuvo un leve retraso por la lluvia, pero eso no impidió que se desarrollara un evento ameno bajo un espíritu distendido y competitivo entre grandes protagonistas del deporte.

La pareja se enfrentó al dúo compuesto por Toni Nadal, director deportivo del torneo masculino Mallorca Championships y tío del histórico Rafael Nadal, y Denise Höfer, jugadora profesional de pádel que ocupa el puesto 363 del ranking, siendo la segunda alemana mejor calificada, por detrás de Victoria Kurz (88). La victoria 21-19 en favor de la dupla europea quedó en una anécdota para Klopp y Sabatini.

Uno de los videos que se viralizó en redes sociales los mostró en pleno peloteo y, sobre la publicación, escribieron una frase en alusión a las precipitaciones registradas en la zona: “¿Retraso por lluvia? No hay problema, hora de jugar al pádel“.

El encuentro registrado en el Mallorca Country Club antecedió a las declaraciones con halagos cruzados del alemán y la argentina, de 55 años, quien ganó una infinidad de premios, entre los que resaltan el US Open 1990 y la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. “Es una mujer increíble”, la calificó el ex técnico del Liverpool en declaraciones difundidas por el sitio español Última Hora.

A continuación, agregó: “La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel. Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!“. Luego, posteó una imagen juntos en su cuenta personal de Instagram y escribió: "Fue un gran placer y honor jugar con ustedes. Muy divertido, muchas gracias“.

A continuación, Gaby también le dejó palabras afectuosas a Jürgen Klopp: “Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo”. Vale destacar que ella es una habitúe de este tipo de partidos, ya que también participó en el torneo de leyendas de Roland Garros, una exhibición del US Open y fue convocada para la despedida de Juan Martín Del Potro, entre otras presencias, destacándose por un perfecto estado físico.

Es la embajadora del torneo y fue la encargada de darle el trofeo de campeona a Solana Sierra, quien se impuso a la serbia Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1.

Otras figuras del mundo del deporte participaron de la jornada distendida, como Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, que marcha en el último lugar de La Liga de España con una victoria en ocho partidos. También dijeron presente el exfutbolista y entrenador Bruno Labbadia, el influencer Raul Bonsi, el extenista Charly Steeb y los actores alemanes Uwe Ochsenknecht y Mark Keller. Todos fueron invitados por Edwin Weindorfer, organizador del torneo y CEO de e|motion Group, quien tampoco se privó de sacarse una fotografía junto a Klopp, Sabatini, Nadal y Höfer.

Esta iniciativa ocurrió después de la inauguración de cuatro pistas nuevas de pádel AFP al interior del Mallorca Country Club, en colaboración con Padel FC, una empresa fundada por la familia Klopp y que refuerza su papel como símbolo de la promoción del deporte en las Islas Baleares.

De izquierda a derecha: Edwin Weindorfer, Jürgen Klopp, Denis Höfer, Gabriela Sabatini y Toni Nadal