Gabriela Sabatini mostró su nueva pasión lejos del tenis con una desafiante práctica náutica en altamar

Gabriela Sabatini comenzó un nuevo desafío deportivo en altamar (Instagram)

La extenista Gabriela Sabatini sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar una faceta completamente nueva en su vida deportiva. Alejada de las raquetas, Gaby se lanzó al mundo de la navegación y compartió sus primeras experiencias como timonel en Instagram. Subió varias imágenes en las que aparece sonriente y relajada a bordo de una embarcación, junto a la regatista olímpica argentina Cecilia Carranza Saroli.

En el mensaje que acompañó al carrete de fotos, Sabatini expresó su entusiasmo: “Mis primeros pasos como timonel con esta maestra de lujo”, arrobando a su amiga y mentora. Cecilia no dudó en responder de manera afectuosa y dejó un comentario cargado de cariño y admiración: “Qué privilegio el mío compartir tiempo con vos Gaby, largas charlas, muchas risas, familia y deporte… qué más se puede pedir? Ah… sí, algo más, buena comida y buen café, te quiero!”. La relación entre ambas deportistas se refleja en la confianza y la diversión que muestran en las instantáneas, tantas veces acompañadas por el brillo del sol sobre las aguas.

El posteo de Gabriela Sabatini en su nuevo desafío náutico como timonel (Instagram)

Días atrás, mientras Gaby iniciaba esa nueva aventura, a casi ocho mil kilómetros de distancia, la familia Sabatini-Fulop se reunía en Miami para celebrar el cumpleaños número sesenta de Ova Sabatini. La fiesta mostró imágenes de abrazos, anécdotas y una atmósfera cargada de emociones. Ova, rodeado por su esposa Catherine Fulop, sus hijas y un círculo de amigos íntimos, festejó con alegría y nostalgia. La gran ausente fue Gabriela, cuya silla vacía en la mesa quedó en evidencia en las fotos y videos publicados por Ova y Catherine en sus respectivos perfiles de Instagram. La ausencia de la campeona argentina cobró fuerza en cada brindis y recuerdo, reflejándose una nostalgia silenciosa que atravesó la celebración. La familia y los amigos buscaron llenar ese vacío, pero la distancia física se percibió en cada gesto.

Ese mismo fin de semana, Gabriela Sabatini recorría las gradas del Court Philippe Chatrier en París, donde se disputaba la histórica final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Su presencia en el torneo evocó recuerdos de gloria y pasión, ya que Gaby supo brillar en ese mismo escenario durante su exitosa carrera. Las cámaras capturaron su entusiasmo: entre la multitud, Sabatini sonreía, conversaba con otros invitados y aplaudía cada jugada con la misma intensidad de sus días en competencia. El partido se extendió por 5 horas y 29 minutos y estableció un récord como la final más larga en la historia del torneo, superando la marca previa que ostentaban Mats Wilander y Guillermo Vilas desde 1982.

Al día siguiente, la extenista compartió en sus redes sociales una imagen de la camiseta firmada por el flamante campeón y le dedicó unas palabras: “Felicitaciones Carlos Alcaraz, campeón del Roland Garros. Gracias por regalarnos una final tan emocionante”. En su publicación no hubo referencia alguna al cumpleaños de su hermano, dejando en evidencia que su atención estaba completamente volcada a la experiencia tenística y a celebrar la victoria de Alcaraz.

La alegría de Gabriela Sabatini en su nueva pasión deportiva en altamar (Instagram)

Ova Sabatini optó por dar voz a sus sentimientos a través de una carta en Instagram, donde se mostró sincero y reflexivo sobre su vida y el momento que atravesaba. “¡60 años! Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”, escribió Ova, haciendo evidente la ausencia de su hermana. El extenista repasó su camino recorrido, los aprendizajes y los errores. “He vivido, sentido, aprendido. Llevo un camino lleno de aciertos y de errores. De comienzos, pausas y renacimientos. Pasaron personas que me han marcado, momentos que han dejado huella. Estuve triste y está bien. No hay que estar fuerte todo el tiempo. La tristeza es una emoción legítima que habla de vos, de lo que te importa, de lo que dolió, de lo que tuviste que procesar”, reflexionó abriéndose ante sus seguidores. Al cierre, Ova dedicó párrafos especiales para quienes lo acompañaron siempre: “Honro lo vivido y miro con ternura a quien fui. Hoy siento gran amor por los que me quieren. Para ellos estoy, para ellos soy. Gracias a los que me acompañan. Mi familia, mis muchos amigos. Los amo. Y en especial a mis tres grandes amores, que son mi inspiración de todos los días. Cathy, Ori y Titi”.

Ova Sabatini y sus palabras en el día de su cumpleaños (Instagram)

La jornada que vivieron los Sabatini quedó marcada por escenarios distantes y emociones opuestas. Gabriela disfrutó del reconocimiento y la felicidad que ofrece el mundo del deporte en París, mientras Ova celebraba rodeado de afectos en Miami, pero con el peso de la ausencia familiar haciendo eco en cada palabra y cada foto compartida. El lazo invisible entre hermano y hermana, pese a la distancia física y emocional, se mantiene latente en la memoria de quienes los quieren y los conocen, mostrando que los vínculos familiares resisten incluso a los silencios y a los kilómetros.