Se define la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete: Santilli tiene consenso para la sucesión, pero hay otros nombres

Manuel Adorni, en su última reunión de la mesa política

En la Casa Rosada ya no quedan dudas sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Lo único pendiente es la foto final: la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá esta tarde en la Quinta de Olivos con el funcionario que más tiempo resistió en un cargo que, desde hace meses, se había vuelto insostenible. Milei aterrizó pasadas las seis de la mañana en Ezeiza, de regreso de su sexta gira por España. Adorni ya tiene redactada una carta. Esa conversación sellará los términos y la fecha de la salida.

La pregunta que organiza el día en Balcarce 50 no es si Adorni se va, sino quién ocupará su lugar.

“No es más importante el nombre que ocupe la Jefatura de Gabinete en el futuro, que los 500 días que tenemos por delante para hacer un buen gobierno y lograr que el proyecto de Javier Milei pueda continuar cuatro años más”, afirmó esta tarde, en diálogo con Infobae, una calificada fuente de la mesa política.

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En la mesa de nombres todavía hay más de un candidato marcado. El que más consenso genera es Diego Santilli. El ministro del Interior tiene algo que escasea en la política interna libertaria: llegada con todos los sectores relevantes del poder sin haber roto con ninguno. Tiene vínculo fluido con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Mantiene sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo. Y cuenta con el respaldo explícito de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado y una de las principales impulsoras de la salida de Adorni.

Karina Milei y Diego Santilli, en el Congreso

Ese capital político no se construyó de un día para el otro. Santilli llegó al Ministerio del Interior en noviembre de 2025 después de protagonizar una de las remontadas electorales más notables de la reciente historia bonaerense. Cuando José Luis Espert cayó de la lista oficialista salpicado por sus vínculos con el empresario Federico Machado, Santilli quedó al frente de una candidatura que muchos daban por perdida. La alianza La Libertad Avanza-PRO le sacó al peronismo casi 14 puntos de ventaja en la provincia en las legislativas de septiembre. En octubre, esa brecha no solo se cerró: se invirtió. El oficialismo ganó por menos de un punto, con 881.417 votos de diferencia. Fue Santilli quien condujo esa campaña.

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Desde su despacho en la planta baja de Balcarce 50, el ministro del Interior asumió la tarea para la que el gobierno lo había convocado: reconstruir vínculos con los gobernadores, conseguir consensos legislativos para el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación, y sostener el tejido político que el Ejecutivo necesita para operar en el Congreso. Lo hizo con el perfil bajo que caracteriza su estilo. Y cuando la crisis de Adorni estalló, también asumió esa carga: junto a Bullrich, Lule Menem e Ignacio Devitt organizó el operativo parlamentario para contener la presión opositora, habló con diputados, senadores y gobernadores, y negoció anticipos financieros a las provincias. El corrimiento de funciones fue un hecho antes de que un decreto lo formalizara.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Santilli, sin embargo, no es el único nombre. En la consideración del Presidente también aparece el canciller Pablo Quirno, que viajó junto a Milei a España y regresó en el mismo vuelo. Quirno dejó trascender en las últimas horas que estaba conforme en su lugar de Ministro de Relaciones Exteriores, con una agenda intensa y que su enfoque estaba allí. También desechó las versiones de que se hubiera mostrado interesado en la Jefatura de Gabinete.

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El tercer nombre es Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei. Su ascenso a la Jefatura, no obstante, abriría un problema: liberaría la discusión por la conducción de Diputados en un momento en que el oficialismo necesita esa palanca para operar en el Congreso.

El viernes a la noche, en Casa Rosada y en total hermetismo, se reunieron Karina Milei, Santilli y Martín Menem. Esa reunión terminó de marcar el rumbo. Fuentes del gobierno confirmaron a Infobae que fue en ese ámbito donde se adelantó la oferta al ministro del Interior. Santilli, según sus allegados, no estaba entusiasmado: el cargo le complica su proyección como candidato a gobernador bonaerense. Pero en el gobierno nadie termina de creer que pueda decirle que no al Presidente.

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La decisión de remover a Adorni no fue una renuncia en el sentido estricto. Según pudo saber Infobae, a través de fuentes con acceso al círculo de decisión del gobierno, fue el propio entorno presidencial el que le pidió al jefe de Gabinete que diera un paso al costado. Adorni resistió más de tres meses amparado en el respaldo explícito de Milei, que hasta el viernes, desde Madrid, sostuvo que no lo eyectaría si la Justicia no certificaba corrupción. Pero la presión acumulada —judicial, parlamentaria y política— terminó siendo más fuerte que esa cobertura.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno

La decisión de ungir a Santilli, en tanto, fue tomada exclusivamente por Milei, en consulta permanente con Karina. Hasta este sábado, Patricia Bullrich no había sido informada del nombre elegido. Santiago Caputo, por su parte, está de acuerdo con la designación.

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La presión del Congreso, el avance judicial y el esquema que viene

El detonante final llegó desde el Congreso. Tanto en el Senado como en Diputados, la suerte de Adorni estaba echada: era cuestión de una semana, dos a lo sumo. El miércoles, el bloque oficialista no dio quórum en la Cámara Alta para evitar que prosperara un pedido de interpelación. La maniobra frenó el problema del día, pero el horizonte era claro: Adorni iba a ser sometido a una interpelación y a una posterior moción de censura. El miércoles 1 de julio, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales tuviera previsto tratar esa interpelación, el resultado le sería desfavorable.

En paralelo, la Justicia avanzaba por su propio carril. Las investigaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete tienen en el horizonte una citación a declaración indagatoria. Lo único que restaba definir era si Adorni subiría las escaleras de Comodoro Py como jefe de Gabinete del gobierno de Milei o como exfuncionario. En el entorno presidencial optaron por lo segundo.

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En cuanto al esquema que viene, gran parte del equipo que acompañó a Adorni en la Jefatura de Gabinete quedaría en sus funciones. Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos, sería el virtual vicejefe de Gabinete y absorbería las funciones del Ministerio del Interior. La definición de ese segundo escalón, sin embargo, tampoco está del todo cerrada.

La decisión final es de Milei. En el gobierno esperan que llegue en las próximas horas, en Olivos.