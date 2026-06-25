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¿Contra quién jugará México y dónde tras ganarle a Chequia en el Mundial 2026?

El Tricolor se adueñó del primer lugar del Grupo A, lo que les permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda eliminatoria

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Mundial 2026 - México - Corea
¿Contra quién jugará México y dónde tras ganarle a Chequia en el Mundial 2026?(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La Selección Mexicana ya aseguró su clasificación a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026, con su victoria ante Corea del Sur y ahora a Chequia.

Con ello se quedó con el primer lugar del Grupo A, por lo que los dirigidos por Javier Aguirre ya piensan en la siguiente ronda eliminatoria, y hasta este miércoles 24 de junio, apunta a ser Escocia, quien se mantiene como el mejor tercer lugar.

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El Mundial 2026 presenta un nuevo formato con la participación de 48 selecciones, donde avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros lugares.

México ya aseguró el primer puesto del Grupo A y tiene garantizado su partido de 16vos de final, los últimos partidos de la fase de grupos serán de gran importancia para definir los rivales de los países que ya están clasificados.

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El sistema para determinar los mejores terceros lugares y sus respectivos cruces se basa en una matriz oficial de la FIFA que contempla un total de 495 combinaciones posibles entre los ocho mejores terceros clasificados.

La definición exacta del rival de México no será posible hasta la conclusión de la fase de grupos, momento en el que la FIFA aplicará el acomodo final de su matriz oficial.

Aunque el resultado del partido entre México y Chequia no alteraba el liderato del Tri, sí tiene incidencia en los puntos acumulados y, por ende, en las posibles combinaciones que determinarán el cruce de dieciseisavos.

¿Dónde jugará México los 16vos de final del Mundial 2026?

El Tri tendrá un partido más en el Estadio Ciudad de México, para la ronda de dieciseisavos, el combinado nacional jugará en la cancha del Estadio Azteca, el juego está programado para el martes 30 de junio. A pesar de haber asegurado el liderato, el rival de México aún no está definido, ya que la FIFA utiliza una matriz de combinaciones para determinar los cruces en función de los terceros lugares clasificados.

Día y horario para el juego de 16vos de México:

  • Fecha: martes 30 de junio
  • Lugar: Estadio Ciudad de México
  • Horario: 19:00 horas (centro de México)

¿Quién podría ser el rival de México en 16vos?

Hasta antes del partido ante Chequia, el rival proyectado para México en los dieciseisavos de final es Escocia. Sin embargo, esta proyección puede variar dependiendo de los resultados de la última jornada de la fase de grupos.

La FIFA ha establecido que el oponente del Tricolor saldrá únicamente del tercer lugar de los Grupos C, E, F, H o I. Este mecanismo excluye la posibilidad de que México enfrente a cualquier otro tercer lugar, limitando el abanico de posibles rivales a los equipos que finalicen en esa posición dentro de los grupos mencionados.

De acuerdo con la tabla de terceros lugares actual, el rival más probable de México sería el tercer lugar del Grupo C, posición que ocupa Escocia en este momento. No obstante. El tercer lugar del Grupo E hasta ahora es Ecuador, otro potencial rival. A falta del resultado de Japón vs Suecia del Grupo F, entre estas dos naciones se definirá el tercer lugar del grupo, que podría enfrentarse a México.

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