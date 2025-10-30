Deportes

Las 3 espectaculares atajadas de Agustín Rossi ante Racing que le valieron al Flamengo el pase a la final de la Libertadores

El ex arquero de Boca Juniors fue la figura del partido y sus intervenciones dejaron su arco en cero

*La atajada a Conechny

Agustín Rossi fue la gran figura del Flamengo en el empate sin goles ante Racing por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. La labor del arquero argentino fue clave para que el elenco brasileño lograra el pase al último partido en el que buscará su cuarta consagración.

Tuvo tres intervenciones decisivas y otras grandes tapadas. La primera fue a los 11 minutos con una reacción providencial yendo al suelo ante un cabezazo de Tomás Conechny.

Rossi respondió con seguridad y volvió a demostrar que es referente de su equipo. En el segundo tiempo volvió a salvar a su equipo ante un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez.

*La tapada a Maravilla Martínez

En el final, se lució otra vez y fue la atajada que selló la clasificación. Ya en tiempo adicionado (91 minutos), Luciano Vietto la paró de pecho, remató y pese a un desvió, Rossi se quedó parado y desvió el remate.

El arquero de 30 años venía de ser clave en la serie por los cuartos de final donde atajó dos penales en la definición contra Estudiantes en La Plata.

En la ida ante Racing también brilló con una tapada: tras un tiro de esquina de Agustín Almendra, Santiago Solari anticipó con un remate que obligó a una gran reacción del arquero.

*La intervención ante Vietto

Agustín se incorporó al Flamengo en 2023 y logró consolidarse como titular. Lleva ganados cinco títulos: tres en el plano local con dos Taça Guanabara y un Campeonato Carioca y una Copa do Brasil y una Supercopa Rei.

La labor de Rossi en el Flamengo es destacada hace tiempo y por eso inició su proceso de naturalización brasileña que podría modificar de manera significativa su futuro en el Fla y en el fútbol sudamericano. El arquero no solo cuenta con el respaldo institucional del club para obtener la ciudadanía, sino que también ha manifestado su intención de prolongar su vínculo contractual más allá de 2027.

La obtención de la ciudadanía brasileña por parte de Rossi se encuentra en una etapa avanzada, impulsada por el apoyo explícito del Flamengo, lo que facilitaría los trámites administrativos, según precisó el medio Globo Esporte de Brasil. El club mostró interés en que el portero continúe en la plantilla y ya se han producido conversaciones con la directiva para revisar las condiciones de su contrato. El objetivo es incrementar el salario del argentino y extender su contrato hasta finales de 2028, aunque la negociación podría retrasarse.

Una gloria brasileña como Emerson Leão se refirió a Agustín Rossi y hasta recomendó a Lionel Scaloni que lo siguiera más de cerca: “Cuando llegó a Flamengo no era tan conocido y tuvo que esperar para ser titular y fue adquiriendo un rendimiento cada vez mejor. Tiene una performance suficiente para estar en la selección argentina. Tiene la confianza suficiente para jugar allí. Es un gran arquero, está evolucionando y será mejor todavía. Su participación en la selección argentina elevaría su nivel y su moral. Está jugando en uno de los mejores equipos de Brasil como es el Flamengo y merece ser observado por Scaloni”.

