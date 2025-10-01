Una leyenda de Brasil pidió que Scaloni le dé una oportunidad a Agustín Rossi en la selección argentina

Una leyenda de Brasil pidió una oportunidad para Agustín Rossi en la selección argentina

Agustín Rossi está teniendo un presente soñado en el Flamengo. El arquero argentino de 30 años fue clave en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata al contener dos remates en la definición por penales (avanzó a las semifinales donde enfrentará a Racing) y ha recibido grandes elogios de parte de Emerson Leao, una leyenda del arco de Brasil.

El ex arquero de la selección brasileña, que participó de cuatro Copas del Mundo con la Verdeamarela e integró el plantel campeón en México 1970, indicó en una entrevista que Rossi merece una oportunidad en la selección argentina. “Está en un buen nivel y creo que merece algo mejor, porque está mostrando una gran capacidad”, opinó Leao en declaraciones al programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad.

“Cuando llegó a Flamengo no era tan conocido y tuvo que esperar para ser titular y fue adquiriendo un rendimiento cada vez mejor. Tiene una performance suficiente para estar en la selección argentina. Tiene la confianza suficiente para jugar allí. Es un gran arquero, está evolucionando y será mejor todavía. Su participación en la selección argentina elevaría su nivel y su moral. Está jugando en uno de los mejores equipos de Brasil como es el Flamengo y merece ser observado por Scaloni”, afirmó el brasileño de 76 años.

Rossi llegó al Flamengo en septiembre de 2023 tras un breve paso por Al Nassr de Arabia Saudita, donde fue cedido a préstamo desde Boca Juniors, dueño de su pase. Con el conjunto de Rio de Janeiro, el arquero lleva disputados 126 partidos y mantuvo su valla invicta en 63 oportunidades. Tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Agustín Rossi, héroe del Flamengo en los penales frente a Estudiantes de La Plata por cuartos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Rodrigo Valle)

La realidad es que, más allá de los elogios de Leao, Lionel Scaloni ha mantenido a sus tres arqueros casi sin variantes en la Selección. Desde el alejamiento de Franco Armani tras el Mundial de Qatar 2022, el trinomio se compone con Emiliano Dibu Martínez como el titular indiscutido y le siguen Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). Otro de los que está en consideración es Juan Musso (Atlético de Madrid), por lo que el nombre de Agustín Rossi, por el momento, estaría lejos del radar del cuerpo técnico.

Por otra parte, Emerson Leao también se refirió al presente de la selección brasileña, que se clasificó al Mundial 2026 dejando muchas dudas y con un cambio de cuerpo técnico en el transcurso de las Eliminatorias, en las que llegó el entrenador italiano Carlo Ancelotti, proveniente del Real Madrid.

“Para mí fue una sorpresa negativa su elección, no por la capacidad de Ancelotti, sino porque se trata de un técnico extranjero. Estoy un poco decepcionado. Para nosotros, en Sudamérica es diferente tener un extranjero dirigiendo a la selección de Brasil. Es como si en Argentina estuviera dirigiendo un entrenador holandés o español“, expresó el ex arquero.

Además, sentenció que Brasil no es candidata a ganar la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. “Será difícil que sea campeón del mundo con Ancelotti. No porque Ancelotti no tenga la capacidad, sino por las circunstancias del fútbol de Brasil. En verdad, no lo veo campeón del mundo, aunque me gustaría volver a ver a Brasil campeón del mundo porque hace mucho que esto no pasa” (NdR: desde 2002 que no corona).