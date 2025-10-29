Racing buscará un histórico pase a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el Cilindro: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Horario: 21.30 (Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay) / 20.30 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 19.30 (Colombia, Perú y Ecuador) / 18.30 (México)
Televisación: Fox Sports, Telefé y Disney+ (Argentina) / Globo y Paramount+ (Brasil)
Racing Club confirmó este jueves el diagnóstico médico de Santiago Sosa: el volante central sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho, producto de un duro golpe que le propinó su compañero Marcos Rojo en el tramo final del partido contra Flamengo en el Maracaná (derrota 1-0), correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El club detalló que el futbolista será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para definir los pasos a seguir.
Estadio: Cilindro (Avellaneda, Argentina)
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Jueces de línea: Claudio Urrutia y José Retamal (Chile)
VAR: Juan Lara (Chile)
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz o Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata o Bruno Henrique y Jorge Carrascal. DT: Filipe Luis.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores que protagonizarán Racing de Avellaneda y Flamengo de Brasil en el Cilindro.