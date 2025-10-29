El comunicado de Vinicius Jr. tras la polémica que se generó en Real Madrid por su actitud en el clásico ante Barcelona

Vinicius Jr. se pronunció en sus redes

La reacción de Vinicius Junior al ser sustituido durante el reciente Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona provocó una ola de comentarios y repercusiones en el entorno futbolístico. Tras ese episodio, el jugador brasileño recurrió a sus redes sociales para expresar su arrepentimiento por lo sucedido y dirigió un mensaje a la afición merengue, así como a sus compañeros y altos mandos del club. Esta situación se produjo tras la victoria del conjunto blanco por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

El domingo pasado, cuando Xabi Alonso decidió reemplazar a Vinicius por Rodrygo en el minuto 72, las cámaras captaron la airada reacción del delantero. Entre gestos y gritos, el futbolista abandonó el campo y se dirigió directamente hacia los vestuarios, sin pasar por el banquillo con el resto de los suplentes. Según imágenes de la transmisión oficial de DAZN, Vinicius mostró su incredulidad ante la decisión repitiendo: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿yo?” delante del cuarto árbitro.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, con el brasileño mostrando su malestar y después, ya fuera del campo, refiriéndose a su situación con frases como: “siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy”. El episodio llamó la atención dentro y fuera del vestuario, opacando en cierta medida el triunfo del Real Madrid sobre su máximo rival.

A tres días del partido, Vinicius Junior publicó un comunicado dirigido a la afición y a las principales figuras del club. En el mensaje, compartido a través de su cuenta oficial de X, el delantero declaró: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico”. Añadió haber reiterado su disculpa de manera privada: “Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”.

El jugador admitió que su impulso competitivo influyó en su conducta: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa”. Concluyó su mensaje garantizando su compromiso total con el equipo: “Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

De acuerdo con ESPN, fuentes cercanas al club explicaron que el Real Madrid no tiene previsto sancionar al jugador por el incidente. Un portavoz del club declinó hacer comentarios, remitiendo cualquier cuestión disciplinaria al ámbito interno de la institución. Esta política de discreción se sostiene pese a la elevada visibilidad pública del caso y la repercusión mediática generada por la reacción del delantero.

En declaraciones posteriores al partido, Xabi Alonso manifestó su intención de tratar el asunto de manera privada. “Hablaremos de ello”, dijo el técnico al ser consultado por la prensa tras el encuentro, y agregó: “No quiero desviar la atención de lo que es importante. Vini ha contribuido mucho”.

La reacción de Vinicius, junto al contexto de su relación con el cuerpo técnico, se produce en una temporada en la que Alonso ha dejado al atacante fuera del once inicial en tres ocasiones y las negociaciones para una renovación de contrato se mantienen sin avances. Cabe destacar que el propio comunicado de Vinicius no menciona directamente al técnico ni al cuerpo técnico responsable del cambio que generó la discordia.

Durante su regreso a la zona de banquillos tras el conflicto inicial, Vinicius se vio involucrado en nuevos altercados con jugadores del Barcelona, situación que derivó en la amonestación de cinco futbolistas, entre ellos el propio brasileño, y la expulsión de Andriy Lunin. Este incidente terminó de definir el tono de una noche donde la tensión se mantuvo hasta el pitido final.

El comunicado completo de Vinicius Jr

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.

A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.