Lionel Messi mostró el detrás de escena de su renovación con Inter Miami: foto familiar y un mensaje especial

La estrella argentina finalizó una gran semana, que lo tuvo extendiendo su vínculo con las Garzas y siendo protagonista en la victoria 3-1 sobre Nashville en el inicio de los Playoffs

El 10 realizó una publicación en redes sociales con imágenes junto a su familia y los dirigentes de las Garzas

La gran actuación de Lionel Messi con la autoría de un doblete en el triunfo del Inter Miami por 3-1 sobre Nashville en el inicio de su camino por los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) finalizó una semana que tendrá un lugar especial en la carrera del mejor jugador del mundo. La renovación de contrato hasta 2028 puso fin a las especulaciones sobre su futuro con las Garzas y este sábado posteó el detrás de escena de esa extensión del vínculo, que incluyó un video institucional desde el nuevo estadio en construcción de la franquicia.

“Qué semana hermosa… gracias por todo y buen finde!”, fue el mensaje especial elegido por la Pulga a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 500 millones de usuarios. Incluyó 19 archivos multimedia, entre los que se destacó un video desde atrás de cámara, donde se lo observa con un traje sentándose en una silla para releer el contrato que estaba por rubricar con la entidad, cuya escena formó parte de la grabación que se viralizó en redes sociales.

Además, Leo eligió ilustrar el inicio del posteo con una foto familiar junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Todos posaron en una de las partes más altas del Freedom Park, la nueva casa del elenco rosa a partir de la próxima temporada. Este escenario tendrá 25.000 asientos y podrá cobijar partidos, conciertos, eventos cívicos y diversas actividades, con tecnología avanzada y servicios de hospitalidad de primer nivel. Uno de los objetivos de la dirigencia era seguir contando con el campeón del mundo para la futura inauguración de un recinto que le aportará identidad a un conjunto joven, con menos de una década de vida.

La elección de las imágenes también lo mostró a Messi en distintas posturas distendidas, como así también dando una nota en el Chase Stadium, en la que explicó por qué decidió prolongar su estadía en Miami: “Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”.

La foto de Messi con
La foto de Messi con su familia (Crédito: @leomessi/Instagram)

También coleccionó una galería con un puñado de fotos junto a los fundadores de la institución. Los hermanos Jorge y José Mas y el ex jugador David Beckham estuvieron presentes en el nuevo escenario junto a Lionel Messi para rodar la filmación que confirmó lo que era un secreto a voces en los últimos días. De hecho, el ex jugador del Manchester United y Real Madrid se hizo eco del anuncio en su propio perfil de Instagram para sus más de 80 millones de followers. “El sueño continúa”, escribió en un posteo que ya tiene más de 235.000 me gusta.

Además, Beckham celebró la buena nueva en otra publicación con distintas instantáneas del capitán y el siguiente mensaje: “Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos a nuestra ciudad el mejor jugador que jamás haya jugado el juego. Hoy, estoy tan feliz de que siga tan comprometido como siempre lo ha estado y todavía quiere vestir el rosa de Miami y jugar en nuestro equipo”.

Luego de la confirmación por sus próximos pasos, Messi brindó sus sensaciones en el comunicado lanzado por Inter Miami: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”.

Lionel Messi volverá a jugar el sábado 1 de noviembre desde las 20:30 (hora argentina) contra Nashville como visitante por el segundo duelo de los Playoffs. La serie es al mejor de tres partidos, así que si obtiene otra victoria, sacará su boleto a la próxima fase. En caso contrario, deberá jugar un último encuentro para dirimir la eliminatoria. Vale destacar que en esta instancia no se acepta el empate. Si igualan en los 90 minutos, todo se resolverá en los penales.

TODAS LAS FOTOS DEL DETRÁS DE ESCENA

Sus tres hijos y su
Sus tres hijos y su esposa estuvieron presentes en un anuncio muy importante para Leo (Crédito: @leomessi/Instagram)
Messi posó junto a los
Messi posó junto a los hermanos Mas y el ex futbolista David Beckham, cuyo trío fundó el Inter Miami (Crédito: @leomessi/Instagram)
Una de las postales que
Una de las postales que dejó el anuncio por la renovación (Crédito: @leomessi/Instagram)
Lionel Messi marcó un doblete
Lionel Messi marcó un doblete en el último duelo contra Nashville (Crédito: @leomessi/Instagram)
Metió 73 goles en 83
Metió 73 goles en 83 partidos con el Inter Miami (Crédito: @leomessi/Instagram)
La charla de Messi con
La charla de Messi con dos de sus hijos (Crédito: @leomessi/Instagram)
La sonrisa del 10, una
La sonrisa del 10, una marca de su felicidad en su nueva vida en Miami (Crédito: @leomessi/Instagram)
El abrazo de Beckham con
El abrazo de Beckham con Lionel Messi (Crédito: @leomessi/Instagram)
Otra foto de Messi junto
Otra foto de Messi junto a los fundadores del Inter Miami (Crédito: @leomessi/Instagram)
Ganó la Bota de Oro
Ganó la Bota de Oro al máximo goleador de la MLS (Crédito: @leomessi/Instagram)
La entrevista brindada por Messi
La entrevista brindada por Messi tras anunciar la renovación (Crédito: @leomessi/Instagram)

Lionel MessiAntonela RoccuzzoInter MiamiMajor League SoccerMLSdeportes-argentina

